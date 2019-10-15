Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Son dakika haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı, basında çıkan "Rusya, Türkiye’nin Ayn el-Arab (Kobani) operasyonuna karşı çıkıyor" haberlerini yalanladı.Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra bazı basın organlarında, Rusya'nın Türk tarafına 'Türkiye'nin Kobani operasyonuna karşıyız' ifadelerini kullandığı yer aldı.
Bu iddialar Rus basınında artınca Rusya Savunma Bakanlığı yazılı bir açıklama yaptı.
"AYN EL-ARAB'DA OPERASYONA KARŞI OLDUĞUMUZ TAMAMEN YALAN"
Açıklamada, "Rus Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın Ayn el-Arab (Kobani) kapsaması konusu görüşülmemiştir. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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