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Rusya'dan flaş açıklama: Ayn el-Arab'da operasyona karşı olduğumuz tamamen yalan!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
RUSYA'DAN FLAŞ OPERASYON AÇIKLAMASI: BU HABER TAMAMEN YALAN!

Son dakika haberine göre , basında çıkan "Rusya, Türkiye’nin Ayn el-Arab () operasyonuna karşı çıkıyor" haberlerini yalanladı.

Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler arasında gerçekleşen telefon görüşmesinden sonra bazı basın organlarında, Rusya'nın Türk tarafına 'Türkiye'nin operasyonuna karşıyız' ifadelerini kullandığı yer aldı.

Bu iddialar Rus basınında artınca Rusya yazılı bir açıklama yaptı.

"AYN EL-ARAB'DA OPERASYONA KARŞI OLDUĞUMUZ TAMAMEN YALAN"

Açıklamada, "Rus Genelkurmay Başkanı'nın Türk mevkidaşı ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'de gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nın Ayn el-Arab (Kobani) kapsaması konusu görüşülmemiştir. Basında çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

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