Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldiMilli Savunma Bakanlığı: Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu.
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