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Barış Pınarı Harekatı'nda 560 terörist etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 560 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560'a yükseldi

Milli Savunma Bakanlığı: Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 560 oldu.

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