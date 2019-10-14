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Bülent Turan duyurdu: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TBMM'DE BARIŞ PINARI HAREKATI BRİFİNGİ

Grup Başkanvekili , " , çarşamba günü ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek." açıklamasında bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili , 'nun, çarşamba günü ile ilgili 'yi bilgilendireceğini bildirdi.

Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.

Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.

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