Bülent Turan duyurdu: Mevlüt Çavuşoğlu'ndan TBMM'de Barış Pınarı Harekatı brifingi
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendirecek." açıklamasında bulundu.AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM'yi bilgilendireceğini bildirdi.
Turan, Bakan Çavuşoğlu'nun, 16 Ekim Çarşamba günü Barış Pınarı Harekatı ile ilgili TBMM Genel Kurulunda 20 dakikalık bir sunum yapacağını söyledi.
Bülent Turan, "82 milyon tek yürek, dualarımız Mehmetçiğimizle." ifadesini kullandı.
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