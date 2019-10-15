CNN muhabirinden skandal iddia! Trump, terörist başı Öcalan'ın manevi oğlu terörist Ferhat Abdi Şahin ile görüştü
CNN International'ın savunma muhabiri Ryan Brown gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in açıklamalarına dayandırdığı haberde muhabir Brown, Trump'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu YPG/PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin (Mazlum Kobani) ile görüştüğünü açıkladı. Muhabir Browne haberi twitter adesinden paylaştı.
ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yaptırımların bazılarını açıklamasının hemen sonrası Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'da gazetecilere konuyla ilgili bilgi verdi.
CNN International'ın savunma muhabiri Ryan Brown, Pence'in açıklamalarına dayandırdığı demeçlere göre gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı.
Browne'nin paylaşıma göre Pence bu açıklamalar sırasında, Trump'ın YPG/SDG'nin başındaki Mazlum Kobani ile konuştuğunu açıkladı.
Muhabir Browne haberi twitter adesinden paylaştı.
(Fotoğrafta CNN muhabri Ryan Browne)
TERÖRİST MAZLUM KOBANİ KIRMIZI LİSTEDE YER ALIYOR
Abdullah Öcalan'ın "manevi evladım" dediği ve asıl adı Ferhat Abdi Şahin olan terörist Mazlum Kobani, Türkiye'nin üst düzey arama listesi olan kırmızı listede yer alıyor.
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