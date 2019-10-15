Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Öldürülen terörist sayısı 595 oldu
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı: "Başarılı bir şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."
Milli Savunma Bakanlığından, Barış Pınarı Harekatı kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.
Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."
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