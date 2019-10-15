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Barış Pınarı Harekatı'nda önemli gelişme! Öldürülen terörist sayısı 595 oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA ÖNEMLİ GELİŞME!

Son dakika haberi...: "Başarılı bir şekilde devam eden 'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

Milli Savunma Bakanlığından, kapsamında etkisiz hale getirilen PKK/PYD-YPG'li terörist sayısının 595'e yükseldiği bildirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Başarılı şekilde devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 595 oldu."

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