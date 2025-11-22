Yatağan’da umreciler dualarla uğurlandı

Merkez Yeni Camii'nde düzenlenen uğurlama programına İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi, din görevlileri, umre yolcuları ve onları uğurlamaya gelen yakınları katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, okunan ilahiler, getirilen tekbir, salavat ve telbiyelerle devam etti. Manevi atmosferin yoğun şekilde hissedildiği programda, İlçe Müftüsü Durmuş Ali Çetmi umrecilere hitaben bir konuşma yaptı. Müftü Çetmi konuşmasında; "Umre sıradan bir seyahat, bir gezinti olmadığı gibi, manevi değerlerin artmasına vesile olan müstesna bir ibadettir. Umre yolcularımıza Allah'tan makbul bir umre nasip etmesini, hayırla gidip sağ salim dönmelerini temenni ediyoruz. Ülkemiz, milletimiz, tüm Müslüman coğrafyası ve özellikle Filistin için dua etmeyi unutmayınız. İbadetleriniz makbul, dualarınız kabul olsun" ifadelerini kullandı.Program, Şube Müdürü İsmail Mutlu'nun yaptığı duanın ardından son buldu. Dualar eşliğinde uğurlanan umre kafilesi, Bodrum-Milas Havalimanı'ndan ilk olarak Mekke'ye, ardından Medine'yehareketetti.