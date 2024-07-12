12 Temmuz 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu

Giriş: 12.07.2024 13:25 Güncelleme: 12.07.2024 14:09
ABONE OL
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş bugünkü cuma hutbesinde 15 Temmuz hain darbe girişimine vurgu yaptı. Hutbede Erbaş "15 Temmuz, aziz milletimizin hiç kimsenin boyunduruğu altına girmeyeceğinin, zalimin karşısında asla eğilmeyeceğinin son örneğidir. 15 Temmuz, azmin ve cesaretin zillete ve korkaklığa galebe çaldığı şanlı bir direniştir." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör