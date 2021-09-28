Son dakika: Diyanet’ten yapay et açıklaması! Yapay et caiz mi?

Kanadalı uzmanlar laboratuvar ortamında geliştirilen yapay etin yakın gelecekte sofralara girebileceğini açıkladı.

Bu da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok konuşuldu.

SOSYAL MEDYADA "CAİZDİR" TARTIŞMASI

Nedeni ise et ve et ürünlerinin Türkiye'de fazlasıyla yaygın olması…

Konu gündeme geldiği dakikalardan bu yana sosyal medyada hızla yayıldı, hatta Din işleri Yüksek Kurulu tarafından yapay et için "caizdir" fetvası verildiği söylendi.

Bu da kullanıcılar arasında büyük bir tartışmaya yol açtı. Bunun üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı bir açıklama yaptı.

DİYANET'TEN AÇIKLAMA

Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun "yapay etin" caiz olduğuna yönelik fetvasının bulunmadığını açıkladı.

Diyanetten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sosyal medya mecralarında Din İşleri Yüksek Kurulumuzun yapay ete cevaz verdiğine dair paylaşılan içerikler tamamen asılsızdır. Kurulumuzun yapay etin helal olduğuna dair bir fetvası yoktur."

TAVUK, SIĞIR VE KOYUN ETİNİN LABORATUVAR ORTAMINDA ÜRETİLMESİ

Hücresel tarım teknolojisi üzerinde çalışan şirketler tarafından desteklenen proje, tek bir hayvanı bile kesmeye gerek kalmadan tavuk, sığır ve koyun etini laboratuvar ortamında üretmeyi amaçlıyor.

Üretilen etlerin insanlar tarafından tüketilebileceği gibi kedi ve köpek maması olarak da kullanılabileceği öne sürülüyor.

Bu proje için çalışan şirketlerden birinin kurucusu "Çalışmalarımızda iki ayrı ürünü geliştirmeye yoğunlaşıyoruz, bunlardan ilki hücrelerin büyümelerine yardımcı olacak bir serum, diğeri de tavuk eti." diyor.

Tavuğun kamu tüketimine 5-7 yıl içinde hazır olabileceği ancak serumun daha erken biteceği tahmin ediliyor.