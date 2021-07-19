Kurban kesilirken okunacak dua| Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?
Kurban Bayramı'na sadece bir kaç saat kaldı. Bayrama saatler kala ‘’Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?’’ gibi pek çok soru yanıt buldu. Kurbana dair merak edilenleri İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı.
Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kurbana dair merak edilen sorular yanıt buldu.
Kurbanla alakalı ''Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?'' gibi soruların cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.
-KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA VAR MIDIR?
Peygamber Efendimizin ettiği 2 dua vardır. Birincisi "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası anlamı:
"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."
Diğeri ise, "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." duasıdır.
Anlamı:
"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."
-DAHA ÖNCEKİ YILLARDA KURBANLIĞIM KAYBOLDU, YENİ KURBANLIK ALDIM SONRA KAYBOLAN KURBANLIĞIMI BULDUM SONRA İKİSİNİ DE KESTİM. BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPMAM GEREKİRDİ?
Birincisi vacip ibadetini yerine getirir, ikinci kurbanlık adak sayılır.
-KAÇAN KURBANLIĞI YAKALAMAK İÇİN SİLAHLA VURULDUĞUNDA, HAYVAN YARALANDIĞINDA VEYA ÖLDÜĞÜNDE O KURBANLIK KESİLİR Mİ, ETİ YENİR Mİ?
Küçükbaşlarda yenmesi için muhakkak yakalanıp kesilmesi gerekir. Büyükbaşlarda şehir içinde kaçmışsa bir şekilde yakalanır dolayısıyla o hayvanın boğazdan kesilmesi gerekir. Şehir dışında olursa, zorda kalması durumunda, hayvanı boğazından kesme ihtimalin yoksa bu şekilde öldürüldüğünde eti yenir.
-TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR?
Arefe günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra başlar. Bayramın dördüncü günü ilkindi namazına kadar tüm vakit namazlarında okunur.
-ADAK KURBANI KURBAN BAYRAMINDA KESİLİR Mİ?
Kesilebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son açıklamalar: 500 TL bayram harçlığı verilecek mi? e-Başvuru ve Açık Kapı ile bayram harçlığı başvurusu alınıyor mu?
- Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali
- Son dakika açıklandı! Bayramda yasak var mı? 20-23 Temmuz Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı?
- Arefe günü noterler açık mı? 19 Temmuz (bugün) noterler açık mı? İşte çalışma saatleri...
- Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir?
- Terviye günü ibadetleri neler? Terviye namazı ne zaman, nasıl kılınır? İşte detayları...
- Arefe günü kutlama mesajları 2021: En güzel, anlamlı, dualı Kurban Bayramı arefesi resimli mesajları ve sözleri...
- Arefe Günü marketler açık mı, kapalı mı? 19 Temmuz'da A101, BİM, ŞOK ve Migros çalışacak mı?
- Arefe Günü berber ve kuaförler açık mı? 19 Temmuz yarın berberler çalışıyor mu?
- Emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2021? SSK, SGK ve Bağkur emekli maaş farkları yattı mı?
- Sıfır araba fiyatları tarumar etti! Cep yakıyor, satan bin pişman! Citroen, Dacia, Fiat, Ford fiyatları...
- Çalışan herkesi yakından ilgilendiriyor! Hesaplara en az 518 TL yatırılıyor! 4.5 günlük resmi tatil sonrasında...