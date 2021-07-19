19 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Kurban kesilirken okunacak dua| Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Kurban kesilirken okunacak dua| Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

DİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2021 Güncelleme Tarihi: 19.07.2021
ABONE OL
Kurban kesilirken okunacak dua| Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

Kurban Bayramı'na sadece bir kaç saat kaldı. Bayrama saatler kala ‘’Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?’’ gibi pek çok soru yanıt buldu. Kurbana dair merak edilenleri İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar cevapladı.

Kurban Bayramı'na saatler kaldı. Kurbana dair merak edilen sorular yanıt buldu.

Kurbanla alakalı ''Kurban kesilirken okunacak dua, teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?'' gibi soruların cevaplarını Din İşleri Yüksek Kurulu eski başkanı Dr. Hüseyin Kayapınar, VAV TV'de Hasan Basri Karadeniz'in sunduğu İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri programında verdi.

-KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA VAR MIDIR?

Peygamber Efendimizin ettiği 2 dua vardır. Birincisi "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası anlamı:

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

Diğeri ise, "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." duasıdır.

Anlamı:
"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."

-DAHA ÖNCEKİ YILLARDA KURBANLIĞIM KAYBOLDU, YENİ KURBANLIK ALDIM SONRA KAYBOLAN KURBANLIĞIMI BULDUM SONRA İKİSİNİ DE KESTİM. BÖYLE BİR DURUMDA NE YAPMAM GEREKİRDİ?

Birincisi vacip ibadetini yerine getirir, ikinci kurbanlık adak sayılır.

-KAÇAN KURBANLIĞI YAKALAMAK İÇİN SİLAHLA VURULDUĞUNDA, HAYVAN YARALANDIĞINDA VEYA ÖLDÜĞÜNDE O KURBANLIK KESİLİR Mİ, ETİ YENİR Mİ?

Küçükbaşlarda yenmesi için muhakkak yakalanıp kesilmesi gerekir. Büyükbaşlarda şehir içinde kaçmışsa bir şekilde yakalanır dolayısıyla o hayvanın boğazdan kesilmesi gerekir. Şehir dışında olursa, zorda kalması durumunda, hayvanı boğazından kesme ihtimalin yoksa bu şekilde öldürüldüğünde eti yenir.

-TEŞRİK TEKBİRLERİ NE ZAMAN GETİRİLİR?

Arefe günü sabah namazının farzını kıldıktan sonra başlar. Bayramın dördüncü günü ilkindi namazına kadar tüm vakit namazlarında okunur.

-ADAK KURBANI KURBAN BAYRAMINDA KESİLİR Mİ?

Kesilebilir.

Kurban kesiminde nelere dikkat edilmelidir? KURBAN KESİMİNDE NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?
Ölüye kurban kesilir mi? ÖLÜYE KURBAN KESİLİR Mİ?
Kurban nasıl kesilmeli? KURBAN NASIL KESİLMELİ?
Kurbanın hangi organları yenmez? İşte merak edilen soruların yanıtı KURBANIN HANGİ ORGANLARI YENMEZ? İŞTE MERAK EDİLEN SORULARIN YANITI
Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? KURBAN BAYRAMI İÇİN TEKBİR NE ZAMAN BAŞLAR, ALINIR?
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA