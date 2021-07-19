Kurban kesilirken okunacak dua| Teşrik tekbirleri ne zaman getirilir?

-KURBAN KESİLİRKEN OKUNACAK DUA VAR MIDIR?

Peygamber Efendimizin ettiği 2 dua vardır. Birincisi "İnnî veccehtu vechiye lillezî fataras semâvâti vel arda hanîfen ve mâ ene minel muşrikîn." duası anlamı:

"Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah'a ortak koşanlardan değilim."

Diğeri ise, "İnne salâtî ve nusukî ve mahyâye ve memâtî lillâhi rabbil âlemîn." duasıdır.

Anlamı:

"Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de âlemlerin Rabbi Allah içindir."