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Haberler Galeri Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Sabah Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu bugün köşesinde yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili bir yazıyı kaleme aldı. Hatipoğlu, vatandaşların merak ettiği "Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı? Kurban gece kesilir mi? Taksitle kurban alabilir miyim? Kurbanın hangi organları yenmez? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi?" sorulara yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 09:41 Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:01
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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

Sabah Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu bugün köşesinde yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili merak edilen soruları köşesinde yanıtladı.

İşte kurban ile ilgili merak edilen soru ve yanıtları.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

KOYUN KURBANINDA YAŞ ARANIR MI?
Kurban edilecek koyun ve keçinin 1 yaşını doldurması gerekir. Ancak semiz ve hayli gösterişli olan, 1 yaşını doldurmuş görüntüye sahip bir koyun 6 aylık olsa da kurban edilir.

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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

KURBAN EDİLECEK SIĞIR KAÇ YAŞINDA OLMALI?
Kurbanlık sığır ve manda 2 yaşını doldurmuş olmalıdır. Ancak sığırın iki ön dişinin çıkmış olması yeter, devenin de kurban olması için 5 yaşını doldurmuş olma şartı vardır.

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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

KURBAN BAYRAMI'NDA YOLCU OLAN -BAŞKA ŞEHRE GİDEN- KİŞİ KURBAN KESMELİ Mİ?
Yolcu olan biri isterse kurban kesebilir. Ancak arife günü ikamet ettiği yerden ayrılmış ve Kurban Bayramı'nın 4. gününden sonra ikamet ettiği yere dönüş yapan kişi kurban kesmekle yükümlü değildir.

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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı

KURBAN KESMEK FARZ MI?
Hanefilere göre kurban kesmek vacip, Şafiilere göre ise güçlü sünnettir.