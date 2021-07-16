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Kurbanın hangi organları yenmez? Taksitle kurban alabilir miyim? Hayvan kesilmeden bayıltılabilir mi? Nihat Hatipoğlu cevapladı
Sabah Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu bugün köşesinde yaklaşan Kurban Bayramı ile ilgili bir yazıyı kaleme aldı. Hatipoğlu, vatandaşların merak ettiği "Kurban edilecek sığır kaç yaşında olmalı?Kurban gece kesilir mi? Taksitle kurban alabilir miyim? Kurbanın hangi organları yenmez? Hayvan kesilmeden bayıltılabilirmi?" sorulara yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 16.07.2021 09:41Güncelleme Tarihi: 16.07.2021 10:01