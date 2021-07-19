Kurban Bayramı için tekbir ne zaman başlar, alınır? Kurban Bayramı'nda tekbir hangi aşamada getirilir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mübarek Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Kurban ibadetlerinin idrak edildiği bayramda, teşrik tekbirinin nasıl yapıldığı bilgilerini tazelemek isteyen Müslümanlar tarafından merak ediliyor.

TEŞRİK TEKBİRLERİ NASIL VE NE ZAMAN GETİRİLİR?

Teşrik tekbirlerinin ne zaman getirileceğine dair detaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından şu şekilde açıklanmıştır;

Fakihler, arefe gününden önce ve bayramın dördüncü gününden sonra tekbir alınmayacağı ve cemaatle kılınan farz namazların arkasından tekbir alınması gerektiği hususunda ittifak etmiştir.