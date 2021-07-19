Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti: İhlas suresi nasıl okunur? Arapça okunuşu ve Türkçe meali

Arefe günü 1000 İhlas suresi okumanın fazileri nedir? Kurban Bayramı'na ulaşmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, arefe gününü ibadetlerle değerlendiriyor. Arefe günlerinde en çok merak edilenlerden biri de 1000 İhlas suresi okumanın faziletleri oldu. Peki, Arefe günü 1000 İhlas Suresi okumanın fazileti nedir? Arefe günü İhlas suresi ne zaman okunur? İhlas Suresi tefsiri, faziletleri ve anlamı nedir? İhlas suresi nasıl okunur? İşte İhlas suresi Arapça okunuşu ve Türkçe meali...

AREFE GÜNÜ 1000 İHLAS SURESİ OKUMANIN FAZİLETİ

Sevgili peygamberimizin hadis-i şerifinde arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Arefe günü Besmele ile bin İhlâs okuyanın günahları affedilir ve duası kabul olur. (Ebu-ş şeyh)" deniyor.

Yine başka bir hadis-i şerifte, arefe günü İhlas Suresi okunmasıyla ilgili "Kim ihlâs suresini Arefe gününde öğle ile akşam arasında bin defa okursa Allah (cc),ona ne isterse verir." deniyor.

İihlas suresi'nin fazileti: İhlas Suresi'nin faziletiyle ilgili ise bir hadis-i şerifte "İhlâs suresini okumak kul hakkı hariç diğer bütün günahların affına vesiledir.(Ebu-ş şeyh)" deniyor.