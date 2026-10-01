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Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar

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Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar

Sermaye piyasalarındaki manipülasyona yönelik başlatılan fon soruşturması sürerken, muhalefetin her geçen gün "Yeni bir belge çıkacak" diyerek ekonomiyi hedef alan hamleleri dikkat çekiyor. MASAK'a yapılan FETÖ operasyonu, sosyal medyada FETÖ hesaplarının yeniden ortaya çıkması, başörtüsü meselesinin yeniden gündeme getirilmesi "Mesele sadece fon krizi mi, yoksa amaç başka mı?" sorusunu gündeme getiriyor. A Haber'in Analiz bölümünde fon krizinin perde arkası ve verilen mesaj, geçmişten günümüze yaşanan olaylarla mercek altına alındı.

FON KRİZİNİN PERDE ARKASI İLE VERİLEN MESAJ NE?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 portföy yönetim şirketinin fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Buna göre şüpheli sayısı 217'e, tutuklananların sayısı ise 56'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında 131 fon TEFAS'ta işleme kapatılırken, şüphelilerin tüm taşınmaz ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

Mustafa Sandalın eşi Melis Sandala tedbirMustafa Sandalın eşi Melis Sandala tedbir MUSTAFA SANDAL'IN EŞİ MELİS SANDAL'A TEDBİR

Fon soruşturmasında aralarında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında yakalama kararı verilirken, muhalefetin her geçen gün "yeni bir belge çıkacak" diyerek ekonomiyi yıpratma planı dikkat çekiyor.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından fon soruşturmasını yakından takip ettiğini, Fon Koruma Kurumunun oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurumunun görevlendirildiğini belirterek, "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir." ifadelerini kullanarak sürece ilişkin taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 1

MAĞDURLAR KORUMA ALTINDA: SİSTEMİK BİR RİSK YOK

Bugün binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizinde gözaltı, tutuklama ve varlıklarının dondurulmasına yönelik kararlar alınırken, devletin ilgili kurumları da harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hak yiyenlere karşı asla taviz verilmeyeceğini vurgulaması, süreçteki kararlılığın en net göstergesi oldu. Milletin alın terine sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur" şeklinde konuştu.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 2


MESELE SADECE FON KRİZİ Mİ, YOKSA AMAÇ BAŞKA MI?

Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan fon kriziyle birlikte, muhalefetin hem ekonomiyi hedef alan hem de güvensizlik havasını oluşturmaya yönelik hamleleri "Geçmişten yaşananlar geleceğin habercisi mi?" sorusunu bir kez daha tartışma konusu haline getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde MASAK'ta kullanılan EMİS sistemine yönelik yetkisiz işlemler yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada FETÖ izinin ortaya çıkması, sosyal medyada hain terör örgütüne yönelik hesapların aniden aktif hale gelmesi, organize operasyonlarla hedef saptırılarak başörtüsü ve dini inançların yeniden gündeme getirmesi "Yaşananların arkasında mesele fon krizi mi yoksa amaç başka mı?" sorusunu gündeme taşıyor.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 3
FON KRİZİ ASIL YOLSUZLUĞU PERDELEME ÇABASI MI?

Fon soruşturmasında adı geçen eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'ya ait onlarca fotoğraf ve görüntüsü bulunmasına rağmen, özellikle Kâbe'de çekilen karelerin televizyon, gazete ve sosyal medyada kullanılması birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Öte yandan bazı sanatçı ve siyasilerin de aynı fon içerisinde yer aldığı belirtilirken, bu isimlerin neden muhalefet tarafından gündeme getirilmediği merak ediliyor. Muhalefetin, başta İstanbul olmak üzere birçok belediyede yaşanan yolsuzluk iddialarını perdelemeye çalıştığı mı sorusu tartışılıyor.

Bugün yaşananları anlamak için geçmişteki vesayet ve kumpas girişimlerini hatırlamakla başlayalım.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 4

2002'DEN BU YANA VESAYETE KARŞI DİK DURUŞ

AK Parti'nin 3 Kasım 2002'den bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyaset tarihine damga vururken, 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti imzası var. Bunlar olurken kimi zaman ekonomik ve siyasi istikrardan rahatsız olan çevrelerin, kimi zaman ise darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı.

Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2002 yılından bu yana askeri vesayete ağır darbe indirilirken, Milli Güvenlik Kurulu'nu sivil yapıya kavuşturdu. Demokratikleşme adımları birbirini izlerken, terörsüz Türkiye süreci ile 50 yıllık terör belası tarihin tozlu raflarına kaldırıldı. Öte yandan AK Parti, 28 Şubat zihniyetçilerinin başörtüsü yasağına son verirken, iktidarının 5. yılında e-muhtıra olarak bilinen 27 Nisan bildirisi ile milli iradeyi hedef alan girişimler karşısında geri adım atmadı.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 5

Tarihler 2008 yılını gösterdiğinde AK Parti'ye açılan parti kapatma davası, Gezi Parkı provokasyonları ve FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpasları, 15 Temmuz hain darbe girişimi ve peş peşe gelen ekonomik saldırılarla Türkiye'nin istikrarı hedef alındı.

Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar - 6

BAKLAVA KUTULARINDAKİ RÜŞVET ÇARKINDAN PAVYONLARDA DELEGE PAZARLIĞINA

Piyasalarda panik yaratmak isteyenlere karşı Türkiye ekonomisinde yapısal bir bozulma olmadığını belirtilmesine rağmen, CHP'nin ve muhalefetin İstanbul başta olmak üzere birçok belediyedeki yolsuzlukları görmezden gelerek iktidarı hedef alması dikkat çekiyor.

Hatırlanacağı üzere İstanbul, Antalya, Bolu, Uşak, Muğla gibi birçok CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar, baklava kutularında çıkan rüşvetler, pavyonlardaki delege pazarlıkları ve çok daha fazlası hala hafızalarda yerini alırken, muhalefetin yaşanan skandalları görmezden gelerek gündemi saptırmayı sürdürüyor.

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