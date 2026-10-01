Fon soruşturması siyasi ve ekonomik operasyona mı dönüştürülmek isteniyor? Krizin perde arkası ve verilen mesajlar
Sermaye piyasalarındaki manipülasyona yönelik başlatılan fon soruşturması sürerken, muhalefetin her geçen gün "Yeni bir belge çıkacak" diyerek ekonomiyi hedef alan hamleleri dikkat çekiyor. MASAK'a yapılan FETÖ operasyonu, sosyal medyada FETÖ hesaplarının yeniden ortaya çıkması, başörtüsü meselesinin yeniden gündeme getirilmesi "Mesele sadece fon krizi mi, yoksa amaç başka mı?" sorusunu gündeme getiriyor. A Haber'in Analiz bölümünde fon krizinin perde arkası ve verilen mesaj, geçmişten günümüze yaşanan olaylarla mercek altına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 portföy yönetim şirketinin fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Buna göre şüpheli sayısı 217'e, tutuklananların sayısı ise 56'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında 131 fon TEFAS'ta işleme kapatılırken, şüphelilerin tüm taşınmaz ve mal varlıklarına tedbir konuldu.
Fon soruşturmasında aralarında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında yakalama kararı verilirken, muhalefetin her geçen gün "yeni bir belge çıkacak" diyerek ekonomiyi yıpratma planı dikkat çekiyor.
KİRLİ SENARYOYA KARŞI TARİHİ REST: "KIRMIZI ÇİZGİMİZ MİLLETTİR"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından fon soruşturmasını yakından takip ettiğini, Fon Koruma Kurumunun oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurumunun görevlendirildiğini belirterek, "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir." ifadelerini kullanarak sürece ilişkin taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.
MAĞDURLAR KORUMA ALTINDA: SİSTEMİK BİR RİSK YOK
Bugün binlerce yatırımcıyı doğrudan ilgilendiren fon krizinde gözaltı, tutuklama ve varlıklarının dondurulmasına yönelik kararlar alınırken, devletin ilgili kurumları da harekete geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hak yiyenlere karşı asla taviz verilmeyeceğini vurgulaması, süreçteki kararlılığın en net göstergesi oldu. Milletin alın terine sahip çıkacaklarını vurgulayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Biz ne hak yeriz, ne de vatandaşın hakkının yenilmesine göz yumarız. Hele hele başkaları gibi hak yiyenleri savunma yoluna asla gitmeyiz. Aramızdaki fark işte budur" şeklinde konuştu.
MESELE SADECE FON KRİZİ Mİ, YOKSA AMAÇ BAŞKA MI?
Türkiye gündeminin ilk sırasında yer alan fon kriziyle birlikte, muhalefetin hem ekonomiyi hedef alan hem de güvensizlik havasını oluşturmaya yönelik hamleleri "Geçmişten yaşananlar geleceğin habercisi mi?" sorusunu bir kez daha tartışma konusu haline getiriyor.
Geçtiğimiz günlerde MASAK'ta kullanılan EMİS sistemine yönelik yetkisiz işlemler yaptıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada FETÖ izinin ortaya çıkması, sosyal medyada hain terör örgütüne yönelik hesapların aniden aktif hale gelmesi, organize operasyonlarla hedef saptırılarak başörtüsü ve dini inançların yeniden gündeme getirmesi "Yaşananların arkasında mesele fon krizi mi yoksa amaç başka mı?" sorusunu gündeme taşıyor.