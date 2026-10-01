İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 portföy yönetim şirketinin fonlar aracılığıyla manipülatif işlemler yapıldığının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma sürüyor. Buna göre şüpheli sayısı 217'e, tutuklananların sayısı ise 56'ya yükseldi. Soruşturma kapsamında 131 fon TEFAS'ta işleme kapatılırken, şüphelilerin tüm taşınmaz ve mal varlıklarına tedbir konuldu.

Fon soruşturmasında aralarında şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında yakalama kararı verilirken, muhalefetin her geçen gün "yeni bir belge çıkacak" diyerek ekonomiyi yıpratma planı dikkat çekiyor.

KİRLİ SENARYOYA KARŞI TARİHİ REST: "KIRMIZI ÇİZGİMİZ MİLLETTİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından fon soruşturmasını yakından takip ettiğini, Fon Koruma Kurumunun oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurumunun görevlendirildiğini belirterek, "Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına, mülküne el uzatırsa karşısında bizi bulur, devleti bulur. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Milletimiz söz konusu olduğunda da tavrımız bellidir." ifadelerini kullanarak sürece ilişkin taviz verilmeyeceğinin altını çizdi.