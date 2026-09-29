Fitch'ten fon krizi sonrası Türkiye açıklaması: Sistemik risk beklenmiyor
Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın ardından devlet gerekli tedbirleri alırken, Başkan Erdoğan ülkenin finansal sisteminde bir risk bulunmadığını ifade etti. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow da yaptığı açıklamada, yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki yaratmasını beklemediklerini belirtti. Winslow, mevcut tablonun sistemik bir risk oluşturmadığını vurgulayarak Türkiye ekonomisinin dış kaynaklı şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın ardından devlet gereken tedbirleri alırken Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada tam yetkili bir kurulun oluşturulduğunu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun görevlendirildiğini açıkladı.
BAŞKAN ERDOĞAN: FİNANSAL SİSTEMDE RİSK YOK
Öte yandan Başkan Erdoğan finansal sistemde bir risk olmadığını ifade ederken "Türkiye'nin finansal sistemi güçlüdür. Yaşanan sorun, fon piyasasının sınırlı bir bölümünde meydana gelmiştir. Finansal sistemimize sirayet etmiş herhangi bir risk mevzu bahis değildir." dedi.
Türkiye'nin bu meseleden temizlenerek çıkacağını vurgulayan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası gözler uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerine çevrildi.
FITCH DİREKTÖRÜNDEN FON KRİZİ YORUMU: DOĞRUDAN BİR ETKİ OLUŞTURMAZ
Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, fon krizinin Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki oluşturmasını beklemediklerini söyledi.
"TÜRKİYE EKONOMİSİ DIŞ ŞOKLARA KARŞI DİRENÇLİ"
CNBC-e'den Berfu Güven'e konuşan Winslow, Türkiye'nin dış şoklar karşısındaki tutumunun oldukça dirençli olduğuna dikkat çekerken rezerv sahipliğinde yaşanan düzelmeyle birlikte mevcut rezervlerin olası şoklar için yeterli seviyede bulunduğunu belirtti.
"KREDİ NOTUNDA ANİ BİR DEĞİŞİM BEKLEMİYORUZ"
Önümüzdeki birkaç yıllık süreçte kredi notunda ani bir değişim beklemediklerini aktaran Winslow, mevcut görünümün korunduğunun altını çizdi. Fitch Ratings, son güncellemede Türkiye'nin kredi notunu "BB-" olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak korumuştu.
ENFLASYONDA GERİLEME BEKLENİYOR
Enflasyon tarafındaki ana eğilimi de değerlendiren Fitch Direktörü, yıl sonunda enflasyonun yüzde 30,5 seviyesine gerilemesini beklediklerini söyledi.
Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam etmesini öngördüklerini belirten Winslow, yıl sonuna doğru 150 baz puanlık bir faiz indirimi gelebileceğini ifade etti.
"ÖNCEKİ KRİZLERDEN DERS ÇIKARILDI"
Sermaye girişlerinin kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Winslow, geçmişteki anortodoks politikalara geri dönülmesini beklemediklerini, politika yapıcıların önceki krizlerden ders çıkardığını ifade etti.