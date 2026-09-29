Fitch'ten fon krizi sonrası Türkiye açıklaması: Sistemik risk beklenmiyor

Türkiye'de yatırım fonlarında yaşanan dalgalanmanın ardından devlet gerekli tedbirleri alırken, Başkan Erdoğan ülkenin finansal sisteminde bir risk bulunmadığını ifade etti. Fitch Ratings Kıdemli Direktörü Douglas Winslow da yaptığı açıklamada, yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin Türkiye ekonomisi ve kredi notu üzerinde doğrudan bir etki yaratmasını beklemediklerini belirtti. Winslow, mevcut tablonun sistemik bir risk oluşturmadığını vurgulayarak Türkiye ekonomisinin dış kaynaklı şoklara karşı dirençli olduğuna dikkat çekti.