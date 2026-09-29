Burhanettin Duran'dan fon soruşturmasına ilişkin net mesaj: "Sorumlular hesap verecek"

Devlet kurumlarının eş güdüm içinde çalıştığını belirten Duran, "İlgili kurumlar bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Esas olan, hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır." sözleriyle süreci aktardı.

"FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK RİSK OLUŞTURMUYOR" Söz konusu problemin finansal sistemin geneline sirayet etmediğine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir. Dolayısıyla finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değil, aynı yaklaşımın iki temel unsurudur. İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte; ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır." şeklinde konuştu.

"VATANDAŞLARIN BİRİKİMLERİ VE HAKLARI ÖNCELİK"

Yatırımcıların mağdur edilmemesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Duran, "Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması, yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir. Sürecin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, meselenin yalnızca mevcut mağduriyetlerle sınırlı ele alınmadığını göstermektedir. Vatandaşın hakkı korunurken, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de aynı kararlılıkla ele alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.