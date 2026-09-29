Burhanettin Duran'dan fon soruşturmasına ilişkin net mesaj: "Sorumlular hesap verecek"
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, fon piyasalarında yaşanan son gelişmeler, yürütülen soruşturmalar ve tasfiye süreçlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu çerçevenin son derece net olduğunu vurgulayan Duran, piyasa dengesini bozanların konumlarına bakılmaksızın hesap vereceğini ve vatandaşların haklarının korunmasının devletin temel önceliği olduğunu ifade etti.
Başkan Erdoğan'ın net tavrını hatırlatan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın fon piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin ortaya koyduğu çerçeve açıktır. Milletimizin hakkına ve hukukuna zarar veren, piyasaların sağlıklı işleyişini bozan eylemler karşılıksız bırakılmayacak; sorumluluğu bulunanlar, konumlarına bakılmaksızın hukuk önünde hesap verecektir." ifadelerini kullandı.
Devlet kurumlarının eş güdüm içinde çalıştığını belirten Duran, "İlgili kurumlar bir taraftan soruşturma ve tasfiye süreçlerini yürütürken diğer taraftan yatırımcıların haklarının korunması ve sermaye piyasalarının güvenli, şeffaf ve sağlıklı işleyişinin güçlendirilmesi için gerekli adımları atmaktadır. Esas olan, hukukun gereğinin eksiksiz yerine getirilmesi ve vatandaşlarımızın hakkının korunmasıdır." sözleriyle süreci aktardı.
"FİNANSAL SİSTEME YÖNELİK RİSK OLUŞTURMUYOR"
Söz konusu problemin finansal sistemin geneline sirayet etmediğine dikkat çeken İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Yaşanan sorunun fon piyasasının sınırlı bir bölümünde bulunduğu ve finansal sistemimizin geneline yönelik bir risk oluşturmadığı resmî açıklamalarla ortaya konulmuştur. Sayın Cumhurbaşkanımız bu gerçeğin altını çizerken, sorumluluğu bulunanların hukuk önünde hesap vereceğini açık biçimde ifade etmiştir. Dolayısıyla finansal istikrarın korunması ile hukuki sürecin kararlılıkla yürütülmesi birbirinin alternatifi değil, aynı yaklaşımın iki temel unsurudur. İlgili kurumlar likidite ve bulaşma risklerine karşı gerekli tedbirleri uygularken, piyasa bozucu işlemlere ilişkin inceleme ve soruşturmalar da sürdürülmekte; ihtiyaç duyulan yeni idari ve hukuki düzenlemeler hazırlanmaktadır." şeklinde konuştu.
"VATANDAŞLARIN BİRİKİMLERİ VE HAKLARI ÖNCELİK"
Yatırımcıların mağdur edilmemesi için titiz bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Duran, "Vatandaşlarımızın birikimlerinin ve meşru haklarının korunması, yürütülen sürecin temel önceliğidir. Tasfiye ve ödeme işlemlerinin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalar bu anlayışla sürdürülmektedir. Sürecin Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yakından takip edilmesi ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların aynı hedef doğrultusunda hareket etmesi, meselenin yalnızca mevcut mağduriyetlerle sınırlı ele alınmadığını göstermektedir. Vatandaşın hakkı korunurken, benzer sorunların tekrarını önleyecek düzenleme ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi de aynı kararlılıkla ele alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
FON KOORDİNASYON KURULU DEVREDE
Açıklamasını algı operasyonlarına karşı uyarıyla tamamlayan Duran, "Bu çok yönlü çalışma, Sayın Cumhurbaşkanımızın meselenin üzerine kararlılıkla gidilmesi yönündeki yaklaşımıyla sürdürülmektedir. Tasfiye sürecinin sağlıklı biçimde tamamlanması, sorumlulukların ortaya çıkarılması ve finansal piyasaların güvenilir işleyişinin güçlendirilmesi devlet kurumlarının ortak hedefidir. Sürecin siyasi polemiklere ve algı tartışmalarına çekilmesi, ne hukukun işleyişini ne de vatandaşlarımızın haklarının korunmasına yönelik kararlılığı gölgeleyebilir. Bu meselede belirleyici olan söylemler değil; hukuk, şeffaflık ve milletimizin hakkıdır." ifadelerini kullandı.