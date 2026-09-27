İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlığına tedbir uygulandığı öğrenildi.

11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİ Soruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melis Sandal'ın fasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çektiği belirlendi.

249 MİLYON TL PARASI KALDI

Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekmesinin ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı ve bu parayı çekemediği ortaya çıktı.