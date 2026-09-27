Fon soruşturmasında Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sütşurup Sandal da mercek altında! 11 milyarlık para çekimi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlığına tedbir uygulandığı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildiği ve mal varlığına tedbir uygulandığı öğrenildi.
11 MİLYARLIK PARA ÇEKME İŞLEMİ
Soruşturma kapsamında mercek altına alınan para hareketlerinde Melis Sandal'ın fasfiye kararı alınan fonlardan 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL tutarında para çektiği belirlendi.
249 MİLYON TL PARASI KALDI
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın 1 Temmuz - 16 Eylül tarihleri arasında 11 milyar 126 milyon 528 bin 163 TL para çekmesinin ardından hesabında 249 milyon 992 bin TL para kaldığı ve bu parayı çekemediği ortaya çıktı.
BABASININ MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULMUŞTU
Melis Sütşurup Sandal'ın babası Cihan Sütşurup hakkında da Şubat 2026'da hukuki süreç başlatılmıştı.
Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) suç duyurusu üzerine Cihan Sütşurup hakkında "tefecilik" suçlaması kapsamında yasal süreç başlatıldığı ve mal varlığına tedbir konulduğu belirtilmişti.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Fon soruşturmasında para hareketlerinin tüm yönleriyle ortaya çıkarılmasına yönelik incelemeler sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, soruşturma kapsamında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişinin mal varlığının dondurulduğunu, daha önce haklarında tedbir bulunmayan 37 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığını açıklamıştı.