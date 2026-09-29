"Fon Koordinasyon Kurulu" kuruldu! Fon işlemlerinde yol haritası netleşti: İşte 5 maddelik karar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ekonomi kurmayları ve ilgili kurumların üst düzey yöneticilerinin katılımıyla sermaye piyasalarındaki son gelişmelerin ele alındığı eşgüdüm toplantısı gerçekleştirildi. Tasfiye sürecini hızlandırmak ve yatırımcıların haklarını korumak amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu kuruldu.

Fon dosyasında yaşanan gelişmelerin ardından kritik adım atıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen ekonomi zirvesinde, tasfiye sürecinin hızlandırılması ve yatırımcıların haklarının korunması için Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu oluşturulmasına karar verildi. Toplantının ardından İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, tasfiyesine karar verilen fonlarla ilgili çalışmaların titizlikle sürdürüleceği, yatırımcıların haklarının korunacağı ve ödemelerin adil, sağlıklı ve mümkün olan en kısa sürede yapılmasının temel öncelik olduğu bildirildi.

FON KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURULDU Açıklamaya göre, tasfiye sürecinin yatırımcıların meşru hakları ve kamu yararı gözetilerek hızlı şekilde yürütülmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturuldu. Kurulun, sürecin genel koordinasyonunu sağlayacağı belirtildi.

DDK HAREKETE GEÇTİ

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) da sermaye piyasalarında son dönemde meydana gelen yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim sürecini başlattı. Böylece fon işlemlerine ilişkin denetim süreci de devletin ilgili kurumları tarafından yürütülmeye başlandı.

YATIRIMCILARA ÖDEME İÇİN YOL HARİTASI Toplantıda ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun, tasfiye kapsamındaki fonlarda mal varlığı ve likidite durumuna göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan yatırımcılara ödeme yapılmasına yönelik yol haritasını sunduğu bildirildi. Açıklamada, ödemelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesinin öncelikler arasında olduğu vurgulandı.

ÜÇ KURUMUN DEVRİNE İLİŞKİN SÜREÇ DE MASADA

Toplantıda Katılımevim ve Birevim Tasarruf Finansman Şirketleri ile İktisat Katılım Bankası'nın Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devrine ilişkin yürütülen süreç hakkında da bilgi verildi.

YENİ DÜZENLEMELER GÜNDEMDE Öte yandan yalnızca mevcut sorunun çözülmesiyle yetinilmeyeceği, benzer durumların tekrar yaşanmaması amacıyla sermaye piyasalarının işleyişini ve denetim mekanizmalarını güçlendirecek ilave idari ve hukuki düzenlemelerin hayata geçirileceği mesajı verildi. Böylece toplantıda hem tasfiye sürecinin hızlandırılması hem yatırımcı haklarının korunması hem de sermaye piyasalarında denetim mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik kapsamlı bir yol haritası ortaya konuldu.

"ÖNEMLİ OLAN SPEKÜLATİF ATAKLARA KARŞI SERMAYE PİYASALARINI KORUMAK"

Fon piyasalarının küresel ölçekteki büyüklüğüne dikkat çeken Ekonomist Prof. Dr. Abdulkadir Develi, A Haber'de değerlendirmelerde bulundu.

Develi "Fon Koordinasyon Kurulu'na ihtiyaç vardı; çünkü fon piyasaları sadece Türkiye'de değil, dünyada da ciddi anlamda büyüdü ve hacmi yaklaşık 87 trilyon dolara ulaştı. Bunun hemen hemen yarısı aynı zamanda hisse senetlerine gidiyor. Tabii burada bu fonlar büyük olduğu zaman veya belli sayıdaki yatırım şirketleri bu fonları eş güdümlü olarak bir yere yönlendirdikleri zaman, sığ hisse senetlerinin bile ciddi anlamda değerlendiğini gördük. Buradaki temel sorun, çok hızlı ve katbekat artan bu spekülatif ataklara karşı sermaye piyasalarını nasıl koruyacağımızdır" ifadelerini kullandı.

Kurulun piyasaları koruma refleksine değinen Develi, "Devlet burada düzenleyici ve denetleyici rolünü ortaya koyarak Fon Koordinasyon Kurulu'nu kuruyor. Buradaki temel motivasyon, sanal ataklara karşı yatırımcıyı korumaktır. Çünkü bu atakları oluşturan, koordineli veya yoğunlaşma ile artan hisselere yönelmek isteyenleri korumak gerekiyor. Kurulun devreye girmesi oldukça yerinde bir adımdır. Burada teminatlar kontrol edilecek, fonların borçluluk oranlarına bakılacak, belirli hisselerde yoğunlaşma olup olmadığı incelenecek ve stres testlerine karşı likidite eşikleri belirlenecektir" sözleriyle denetimlerin kapsamını aktardı.

"FON ÜRETİMDİR, ASIL MESELE SON DURAĞININ NERESİ OLDUĞUDUR"

Fon kavramının doğru anlaşılması gerektiğinin altını çizen Prof. Dr. Abdulkadir Develi, "Fon dediğimiz zaman aklımıza kötü şeyler gelmesin. Fon aynı zamanda üretimdir, ticarettir, yatırımdır. Önemli olan bu fonları doğru yere yönlendirmek; yani fonun son durağının neresi olduğunu iyi bir şekilde çözmektir. Eğer sığ hisse senetleri birtakım spekülatif ataklar ile hızlı bir şekilde yükseliyorsa bunlardan uzak kalmak gerekir" uyarısında bulundu.

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