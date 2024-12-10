Suriye rejimi özellikle son 13 yıldır kendi iç dinamikleriyle değil dış dinamiklerle ayakta duruyordu; dış dinamikler elini çekince veya çekmek zorunda kalınca şappadak nalları dikti."O rejim ki 82'dekiberi 'İslamcılara' yapmadığını bırakmadı. O rejim kivermeyi bile çok gördü. O rejim ki en zalimişkenceyi uygulamaktan zerre miskali çekinmedi... Suriyeli yazar'nin Mana Yayınları'ndan çıkanadlı romanını okursanız Baas rejiminin o acımasız, o korkunç yüzünü adamakıllı görürsünüz..."Bunları 24.03.2011'de yazmıştım... Daha sonra da (19.08.2013'te) merhum'nun "Aydınlık Savaşçıları" adlı şiir kitabındaki bir şiirinden mülhem şöyle yazmıştım:Suriye'deardından başlayan "iç savaşın" hemen öncesi,ile ilişkilerin en sıcak olduğu dönemde, yani, "Ortak bakanlar kurulu toplantıları yapılsın, ülke sınırları kaldırılsın..." diyen muhteremlerin coşkusundan göz gözü görmediği günlerde, "rejimi önce yaptığı katliamların hesabını versin!.." diyen rahmetliabimle birlikte hareket ettik.Fakat..."İç savaş" başlayınca, Baas rejimine ve liderlerine bidayetinden beri duyduğumuz nefret, merhum'un "Suriye tuzaktır" sözünü duymamıza engel olmadı.Mezkûr sözün künhüne varmak için üstadı ziyaret etmiş, "Sezai Karakoç ne diyor" (27.08.2013) serlevhalı yazımda dercetmiştim: "Sezai Abi'nin yanından şu duygu ve düşüncelerle ayrıldım: İran- Türkiye savaşı iç savaştır, Suriye-Türkiye savaşı iç savaştır, Şii-Sünni savaşı iç savaştır, Kürt-Türk savaşı iç savaştır..."Hülasa, İsrail'e karşı yapılmayan tüm savaşlar sonuç itibarıyla "iç savaş" mesabesindeydi.

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Gelgelelim Baas rejiminin İsrail karşıtlığını araçsallaştırarak sürgit ayakta durması vicdana da eşyanın doğasına da aykırıydı.Şii ve Sünni Müslümanların İslam'a mugayir bulduğu azınlık "Nusayri rejiminin" yaptığı zulmügörüntüleri öyle ortaya koydu ki "Salyangoz" romanı yanında sönük kalır.Esad'ın devrilişine "Ama Esad çok laikti..." yollu üzülen eşhas, onca işkence ve zulmü laikliğin örtebileceğini mi sanıyor?Bir de "Esad'ın devrilmesi Erdoğan'a yarayacak" endişesiyle ağlaşanlar var ki, bunlar asla iflah olmazlar. "Erdoğan Cumhurbaşkanı seçilmek için Suriye'deki olayları başlattı" diyecek kadar akıllarını yele vermişler. Hendek terörüne karşı yapılan operasyonda da'nda da hep aynı mavalı okumuşlardı.

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Suriye'deki rejimin son bulmasına sevinelim sevinmesine de, İsrail'in "güç boşluğundan" nasıl istifade etmeye çalıştığını da görmezlikten gelmeyelim.Dua edelim:'nun Suriye hevesi kursağında kalsın. ABD-İsrail'in bölge Müslümanlarına kurdukları tüm tuzaklar başlarına geçsin.Esad'ı deviren "örgütleri" daha önce söyledikleri veya kendilerine destek verenlerin açıklamaları üzerinden peşinen mahkûm etmenin de manası yok.için defalan deniliyordu, sonuç ne oldu?ABD, uçaklarının tekerlek kısmına saklanan işbirlikçileriyle birlikte Afganistan'dan defolup gitmedi mi?