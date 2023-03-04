masayı terk etti ama fazla uzağa gitmiş olamaz. Zira (kendi kontenjanından)adlı şahıs hâlâ masada.Şaka bir yana da "Kazanacak aday" gerekçesi, nereden bakarsanız bakın, popülist bir kamuflajdan ibaret.İşin aslı şudur:kazanacak aday konusunda değil, kazanacak adaydan pay kapma konusunda anlaşamayınca masayı devirdi.Mesela, seçilmesi muhtemel cumhurbaşkanlarını yönetme konusundaveyaveya'yla eşitlenmek istemedi.Doğrusunu isterseniz kendince haklı: Karamollaoğlu, Davutoğlu ve Babacan'ın toplam oy oranı, Akşener'in oy oranının yarısı etmiyor. Bunlarla eşit pay almaya ne diye rıza göstersin?Lakin 6'lı Masa'nın geri kalan sakinleri de haklı: Her yola gelenvarken neden başka bir aday seçsinler?Sonuç itibarıyla bu ahval ve şerait içinde olması gereken oldu, masa dağıldı.

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Haliyle, CHP'li dostlarımız da şappadak ateş püskürmeye başladı. Akşener'i kontrgerillaya nispet etmekten girip faşistliğinden çıkacak kadar!Bence bu kadar üzülmesinler.Bir Akşener'in gitmesiyle "devrim ateşi" sönmez. Daha masada Davutoğlu'ndan Babacan'a kadar 5 adet aslan gibi devrimci var.Bunların bir de meczuplaşmış bir şairleri var. Geçenlerde'ı idamla tehdit ediyordu.Akşener'li 6'lı Masa iktidara gelecek, bu edepsiz de Erdoğan'ın idam edilmesini elinde kadeh izleyecekti...Terör örgütüne karşı Mehmetçiğin savaşını "Saray savaşı" diyerek mahkûm eden bu "sosyalist" meczup bir defasında, "Bilgili, zarif, pırıl pırıl, cesur ve apaydınlık bir kadın..." diyerek Akşener'i öve öve bitirememişti.Şimdi "İyi Parti inandırıcılığını kaybetti, Akşener siyaset sahnesinden silinecektir" demeye başladı.

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Akşener bundan sonra ne mi yapacak? Oturup silinmeyi beklemeyecektir elbette.En kısa zamanda kendi cumhurbaşkanı adayını ilan edecektir.Bu durumda herkesin aklınageliyor... Gözlemlediğim kadarıylaonda o cesaret yok. Ankara BüyükşehirBelediye Başkanlığı'nı riske atmak istemeyecektir.mu?Ne kadar "kifayetsiz muhteris" olursa olsun, Akşener'in teklifinin üzerine (eskisi gibi) cumburlop atlamayacaktır. Şu ana kadarki performansıyla İBB Başkanlığı'na tekrar aday gösterilme olasılığını yeterince riske attı zaten. Akşener'in adaylık teklifini kabul ederse bu sefer de (Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesi durumunda) CHP Genel Başkanı olma ihtimalini hepten yok etmiş olur.Bu durumda Akşener'in elindekalıyor.Başka paydaşları da yanına çekip "siyasi voltran" oluşturabilir mi?Daha doğrusu, ilk turda Kılıçdaroğlu'ndan fazla oy alan cumhurbaşkanı adayını, ikinci turda dayatabilir mi?Önümüzdeki seçim bir yanıyla da Kılıçdaroğlu ile Akşener'in adayı arasında geçecek...Kimin kazanacağını da Cumhurbaşkanı Erdoğan belirleyecek. Çünkü hangisini muhatap alırsa diğerine karşı büyük avantaj sağlayacağı kesin.Siyasi çizgileri, duruşları, velhasıl varlıkları Erdoğan'a karşı olmaktan ibaret olanların müstahak olduğu ne acı bir sonuçtur bu!