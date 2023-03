Bekleyemezsiniz

Bunların sosyal medyadaki etkinliklerini, tezvirat marifetlerinden algoritma katkısına kadar bir yığın etmene bağlayabilirsiniz, ama sonuç değişmez.

Sonuç şudur: Sosyal medyaya açık ara hâkimler.

Algoritmanın birazcık da size çalışmasını isteyemezsiniz, merkez üssü bellidir. "Biraz da biz tezvirat yapalım" hiç diyemezsiniz, onlardan farkınız kalmaz.

Peki ne yapacaksınız?

Bile bile algı operasyonlarına boyun mu eğeceksiniz? Yani, pes mi edeceksiniz?

Yoksa muarızlarınızın yalan haber üretmekten vazgeçmesini mi bekleyeceksiniz?

Bakınız, FOX TV'nin genel yayın yönetmeni, AFAD'ı itibarsızlaştırmak için terennüm ettiği yalanı, kendi yandaşı bir gazeteci canlı yayında, "O haber yalanlandı ama!" şeklinde yüzüne vurduğu halde, "Fark etmez..." karşılığını verdi.

Bunlar mı yalan üretmekten vazgeçecek? Kendilerinden vazgeçmelerini beklemiyorsunuz herhalde!

Hayır, 6'lı Masa muhalefetinden de sorumlu davranmasını zinhar bekleyemezsiniz.

Kendilerine karşı bile sorumlu hareket etmiyorlar, size karşı neden etsinler?

İçlerinden biri "Aday gösterdiğimiz cumhurbaşkanı seçilirse hep birlikte ortak yöneteceğiz" derken, diğeri "Seçtiğimiz cumhurbaşkanını bölüp paylaşamayacağımıza göre bakanlıkları kendi aramızda paylaşacağız" demeye getiriyor. (Aslında Babacan'ı seçerlerse kendi aralarında paylaşabilirler. Tek sorun, Davutoğlu kendi payına düşeni kabul etmeyebilir.)

Hülasa, hamakat ehli değilseniz bunlardan hiçbir şey bekleyemezsiniz.

O halde, elinizden geldiğince "bozgunculara" karşı hakikatleri dillendirmeye gayret edeceksiniz. Ama her daim kendinize yakışır şekilde.

Agâh olmakla kalmayıp, herkesi agâh olmaya davet edeceksiniz.

Öncelikle bunların algı faaliyetlerine meze olmayacaksınız.

Mesela...

"Yaratıcı yıkıcılık" marifetiyle iktidar değişikliği yapmak istediklerinin farkında olduğun halde, "prosedür" belasına bunlara malzeme vermeyecek, sorumluluk alacaksınız.

Öyle "Gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım" vurdumduymazlığına düşmeyeceksiniz.

Hepsinden geçtim...

Makam ve mevkilerinizi borçlu olduğunuz liderinizi, harici ve dahili bedhahların saldırılarına karşı bu denli yalnız bırakmayı içinize nasıl sindiriyorsunuz?

Hadi diyelim tweet atmaya üşeniyorsunuz. "Hakikati" dillendiren tweet'leri desteklemeyi de mi beceremiyorsunuz?

Yoksa mesele her zaman olduğu gibi yeni pozisyonlara elverişli şekilde erketede beklemek mi?

Yani, her zaman olduğu gibi çilekeş insanlar yırtınacak, siz de yan gelip yatacaksınız öyle mi?

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın