Almanlar muhaliflerimizi kıskanıyor

Bunların bir televizyon kanalının elemanı, adeta tırnaklarıyla kazıdığı enkazdan çoluğunu çocuğunu çıkaran adamın burnuna mikrofonu dayayıp, "Devlet yok, değil mi?.." diye soruyor.

Depremzede, "Devlet de var, hükümet de var, asker de var..." diyor.

Lakin bunların elemanı vazgeçmiyor, depremzedeyi ikna etmek için yırtınıyor: "Ama siz bunları hak etmiyorsunuz. Şu halinize bakın! Devlet yok, değil mi, devlet yok!.."

FOX TV'nin genel yayın yönetmeni de AFAD'ı itibarsızlaştırmak için dillendirdiği bir yalanı kendi yandaşı bir gazeteci tarafından canlı yayında yüzüne vurulunca, "Fark etmez, bunlardan beklenir..." diyecek kadar tozutabiliyor. Bozgunculuk için yapmayacakları kepazelik yok.

Milli Mücadele'nin ilk gününden itibaren susmak bilmeyen Ali Kemal'lerin mütareke basını gibi.

Bir yanda bir can daha enkazın altından kurtulduğunda sevinçten gözyaşları döken bu aziz millet var, bir yanda da "Devlet yok, asker yok, polis yok, hükümet enkazın altında kaldı..." dedirtmek için yırtınan bu bozguncu güruh!

Aziz milletimizin ruh iklimine kökten düşman Fransız Charlie Hebdo dergisi, Kahramanmaraş depremi için "Tankları göndermeye gerek kalmadı..." demişti ya, içimizdeki bozguncular varken de müstevlilerin etki ajanlarını göndermelerine hiç gerek yok!

Bunlar ki müstevli tanklarından daha beter. Milleti ayakta tutan mana iklimine, bu mana ikliminden neşet eden dayanışmaya/birlikteliğe çatallı dilleriyle matine-suare saldırıyorlar.

Bu köle ahlaklı ahmaklar, "Türk, övün, çalış, güven" veya "Bir Türk dünyaya bedeldir" diyen Atatürk'ü dillerinden düşürmezler. Lakin Türkiye övgüsünün zerresine de tahammül edemezler. Özgüven adına söylenenlerden hareketle, (Babacan ve Davutoğlu'nun gazetesiyle ağız birliği içinde) "Almanlar bizi kıskanıyorlar" diye dalga geçmeyi de marifet sanıyorlar.

Doğrusu şu ki, Almanlar asıl bunları kıskanıyor! Bakınız...

Joe Biden Şubat 2022'deki bir konuşmasında, "Eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse, yani Rus tankları ve birlikleri Ukrayna'ya girerse, artık bir Nord Stream 2 olmayacak. Sonunu getireceğiz..." demişti. Bir gazetecinin "Bunu tam olarak nasıl yapacaksınız, proje Almanya'nın kontrolünde?" şeklindeki sorusuna, "Emin olun bunu yapacağız" cevabını vermişti.

Biden, "yapacaklarını" söyledikten 7 ay sonra (Eylül 2022'de) Nord Stream 2'nin üç adet borusu patlatıldı. (Hemen ardından ABD suçu Rusya'ya atmaya kalkıştı. Oysa bu sabotajın Rusya'nın zararına olduğu apaçıktı.)

Pulitzer ödüllü Amerikalı ünlü gazeteci Seymour Hersh, Nord Stream 2 boru hattının patlamasının ABD sabotajı olduğunu 8 Şubat 2023'te belgeleriyle kanıtladı.

İlginç olan, Biden'ın sabotaj yapacaklarını açıkladığında yanında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz vardı. Daha da ilginci...

Seymour Hersh'ü 2016 yılında "Efsanevi Amerikalı araştırmacı gazeteci" olarak tanıtan ünlü Alman dergisi Spiegel, Hersh'ün Nord Stream 2 ile ilgili yazdıkları nedeniyle "tartışmalı gazeteci" ifadesini kullanıyor.

Sizin anlayacağınız Almanya medyası, kendi projesini bir terör saldırısıyla sabote eden ve ekonomisini ciddi zarara uğratan ABD'ye siper olmak için elinden geleni ardına koymuyor. Yine de, depremde bile "devlet düşmanlığı" yapmayı ihmal etmeyen, yabancı yatırımcıya, "Türkiye güvenli değil, sakın yatırım yapmayın!" diyen bizdeki bozguncular seviyesine ulaşabilmiş değiller.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın