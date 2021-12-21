Meşhur fıkradır, bilirsiniz. İki arkadaş yıllar sonra karşılaşmışlar. Ordan burdan konuşurlarken biri, "Senin çok akıllı, çok zeki bir kızın vardı, okudu mu o, ne iş yapıyor şimdi?" diye sorunca, diğeri anlatmaya koyulmuş:"Okumadı ama bir şirkette işe girdi. Şefi yetenekli olduğunu anlayınca maaşını artırdı. Sonra patronunun da gözüne girmeyi başardı. Maaşını daha da artırdılar. Daha sonra da patronunun bir arkadaşı kendi şirketine kızımı yüksek maaşla transfer etti. Ev de aldı. Yorulmasını da istemedi, kızım şimdi evden yürütüyor işlerini..."Kısa bir sessizlikten sonra bu sefer kendisi sormuş:"Senin de bir kızın vardı, o ne iş yapıyor?"Adamcağız şöyle bir yutkunduktan sonra cevap vermiş:"Valla benim kızım da kötü yola düştü! Ama ben senin kadar güzel anlatamıyorum..."'ın hükümete yönelikşeklindeki tuhaf açıklamasına muttali olduğumda bu fıkra aklıma geldi.Tefeciler malumunuz, faizin de faizini isterler, lakin bunu "iktisat bilimi kuralı" diye pazarlamazlar. Yani, TÜSİAD gibi zinhar güzel anlatmayı bilmezler.

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Muhalif güruhun kimi revnaklı cümlelerle anlatmaya çalıştığı, sonuç itibarıyla "faiz artırmaktan" ibarettir.Sanki faiz artırmak için "iktisat bilimine" ihtiyaç varmış gibi. Faizle sıcak para çekerek dövizin düşmesini sağlamak sanki maharetmiş gibi.Kaldı ki,yönetimi de vaktiyle dünyadaki likidite bolluğunu fırsata çevirerek Türkiye'nin altyapısını tamamladı.Sonrasüreci başladı.'nun olanca saldırılarına ve sınırlarımızdaki terör devleti oldubittilerine karşı direndi. Tüm tehditlere rağmen'ımızı savundu.Hülasa, askeri ve siyasi olarak müstevlilere boyun eğmedi.İmdi,'in işaret ettiğiyerdeyiz: "Siyasi veaskeri zaferler, başarılarne kadar büyük olursaolsun, iktisadi zaferlerletaçlandırılmadıkça kalıcıolamaz."Türkiye, iktisadi bağımsızlık sürecine girmiştir. Dün yabancı yatırımcılaraçağrısı yapan muhalefet, bugün kompradorburjuvaziyle el ele verip bu süreci durdurmayaçalışıyor.İşin garibi...Mahut bozgunculuğu,diye yutturmaya çalışıyorlar.

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Sadece faize değil, darbelere karşı da direnirseniz, yine bunların "iktisat bilimlerine" aykırı hareket etmiş olursunuz.Bakınız, ABD'li ünlü ekonomistne demişti: "Türkiye ekonomisinin bozulması15 Temmuz darbesiyle başladı..."dagibisiyasi mahkûmların serbest bırakılmasını ekonomikonusunda alınması gereken önlemler arasındasaymıştı.Yanlış anlaşılmasın, yatırım için güven, güven için de hukuk / hukukun üstünlüğü şart.Lakin...Yargı "marangoz imamlardan" aldığı direktifleri uygularken, Zaman gazetesinin genel yayın yönetmeni firari Dumanlı,(7 Mart 2011, Zaman) derken,'nun yeni refikidönemingazetesinde "Gazetecilikten tutuklanmadılar" manşetini atarken iktisat bilimi kuralları hukuksuzluk nedeniyle zeval bulmuyordu da şimdi mi buluyor?Hadi gidin yatın be!