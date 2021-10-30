İnsanları ölüm de durup düşünmeye, hayatı sorgulamaya sevk etmiyor, derin uykusundan uyandırmıyorsa, ölüm dünyayı terk etti demektir.Koronavirüs ölümlerinin istatistiki veriye indirgenmesi nedeniyle bir süre önce böyle yazmıştım.Ölüm düşüncesinden bu kadar nasipsiz başka bir dönem yaşanmadığını da eklemiştim.Lakin, geçen gün öyle bir habere muttali oldum ki,dedim.Haberi görmüşsünüzdür, bir de benden dinleyin:Instagram fenomeni genç bir kız... Giyinmiş kuşanmış, bi güzel de makyajını yapmış... Tek kollu elbisesi içinde poposunu ve bacaklarını "sergileyecek" şekilde kameraya "seksi" pozlar vermiş.Nerede mi?Bir tabutun önünde.Evet, tabut...Fakat tüm dünyada bu kadar dikkat çekmesinin nedeni sadece bu değil... Tabutun kapağı açık! İçinde de bir adam var, upuzun yatıyor; gerçek bir ölü!..Kim mi?Bu genç kızın babası. Yanlış duymadınız, özbeöz babası!..

***

Babasının tabutu önünde gülerek verdiği mahut pozları eleştirilinceadlı bu Amerikalı genç kız, "Niyetim kötü değildi" demiş.Sizin anlayacağınız kalbi temiz; poposuna bakıyor sadece, ne kadar seksi olmuşum dercesine.Niyeti kötü olsaymış ekstra ne yapacakmış acaba? Babasının tabutunun üstünde'in "Nymphomaniac" filminden bir kırbaçlama sahnesi mi mesela?Neden olmasın?Sosyal medya şebekliğinin veya sanal beğeni manyaklığının sınırı yok. Hülasa, "tıklatmanın" sonu yok!Yine de kızcağızın sonuçta kendi babası. Başkasının babası veya eşi falan değil. Kendisini adam zanneden "müptezeller" gibi başkasının eşine veya annesine küfretmemiş yani!"Tıklatmanın" nasıl sonu yoksa, ahlaksızlığın da yok!..Jayne Rivera babasının tabutuyla kombin yapmasına gösterilen tepkiler üzerine bir de şunu söylemiş: "Herkesin sevdiği birini kaybettiğinde başa çıkma şekli farklıdır..."Ritüeller, törenler muhtelif olabilir tabii.'nın "Yume" (Düşler) filmindeki "Su Değirmenlerinin Köyü" epizodundaki coşkulu cenaze töreni mesela.Fakat burda tören veya ritüel yok ki. Sadece "beğeni" alma sevdası var.

***

Bir soysal medya kullanıcısı da, babasının tabutuyla kombin yapan genç kızı, "seksi yas elbisesini" sergileme fırsatını bulmakla suçlamış.İfadeye dikkat isterim:Kulağa, alkolsüz bira veya'in "alkolsüz şampanyası" gibi geliyor.Endişeli modernler korkunç siyah büyük gözlüklerle, alkışlarla ve o tuhaf lakırdılarla...Endişeli muhafazakârların da ellerinde cep telefonlarıyla kendi "ünlülerinin" cenazelerini panayırlara dönüştürdüğünü daha evvel yazmıştım.Hatta, "Korkuyorum; birbirlerine görünmek belasına bir gün mevtalarını musalla taşında unutacaklar!" demiştim...Ölüm düşüncesinden bu kadar uzak, ölüm duygusuna bu kadar yabancı, melbusattan ve gösterişten ibaret "yas" olur mu?