yeni rolünebayağı kendini kaptırmış. Ne diyelim, Allah başka dert vermesin!..Partisinin grup toplantısında,demiş ya, "yeni rolü" dediğim bu!..Dikkat isterim: "Ben geliyorum" demiyor, "Başbakan geliyor..." diyor.Daha önce de rolünü bihakkın oynamış, "Ben başbakan olacağım!" şeklindeki repliğini terennüm etmişti. Hemen ardından dagerçekleşmişti hani.Bakalım bu sefer memleketin başına neler gelecek?Belki de boşuna işkilleniyorum, sadecezorunda kalmıştır.Nihayetinde 24 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde kendisialırken,alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.Yani, boyunun ölçüsünü almıştı.

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'nin ifadesiyle "Zillet İttifakı" da olsalar, yüzde 7 alan birini "çatı adayı" yapmazlar herhalde.Siyasi şizofrenilerin bir gülüşüne öldükleriyüzde 30 aldığı halde "muhtar" bile olamazken, yüzde 7 ile cumhurbaşkanlığı hayali kurması zaten mantıklı olmazdı.Anlaşılan o ki hedef küçültmek zorunda kalmış.da aynı mantıkla "Sıkı durun, dışişleri bakanı geliyor..." diyebilir.da rolünü revize ederek "Sıkı durun, ekonomi bakanı geliyor..." diyebilir. Emanetçi olduğu için ona bu koymaz da, Davutoğlu için biraz zor tabii."Madem cumhurbaşkanı olamıyorum, o vakit başbakan ben olayım..." diye tutturursa, (ki onda bu "dirayet" var) korkarım şu gerçekle yüzleşmek zorunda kalacaktır:Seni bu ülkede Erdoğan'dan başka kimse başbakan yapmaz, onu da bir kez yaptı, bir daha yapmaz.Ayrıca, başbakanlık hayali kurmak için öncelikle parlamenter sisteme dönüş hayalinin gerçekleşmesi lazım.Bir de şu var: Meral hemşiremiz,şeklinde rüşvet- i kelam ettiği Ekrem Pazarlama'dan başbakanlık sözü almış diyelim, bu durumda Kılıçdaroğlu'nun rolü ne olacak?diyecek hâliyok ya!Sizi bilmem ama ben'nu diğer muhalif "aktörlere" nazaran daha sempatik buluyorum. En azındanveyagibi itirafçı değil. Kendisini CHP GenelBaşkanlık koltuğuna oturtanları bilegammazlamadı.İtirafçılık düşkünlüktür...

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Maval okuyorlar: Parlamenter sistemden demokrasi - hukuk - özgürlük neşet ediyormuş da bilmem ne!Hayır yani, parlamenter sistem döneminde,lakırdıları eden kimlerdi?lakırdılarını ağızlarından düşürmedikleri,dediklerinde hangi sistem yürürlükteydi?Daha önce de bu köşecikte dile getirmiştim: Mesele sistem değil zihniyet meselesi.Bunların aslında sistem dertleri falan yok, "rol kapma" peşindeler!..Parlamenter sistem döneminde tüm dertleri'ı devirmekti, şimdi de öyle.Bu dert uğruna, darbeye bile itiraz etmeyeceklerini'da gördük!..Kime hangi rolü verdiler bilmiyorum ama Meral hemşiremiz, "Sıkı dur Sayın Erdoğan, başbakan geliyor!" dediğine göre ya ön almaya çalışıyor ya da rolünü almış da ezber yapıyor.Sizce hangisi?