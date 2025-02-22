Parti, yarın bir Büyük Kongre'yi daha gerçekleştirecek. AK Parti Kongreleri gerek katılımcıları gerek mesajları gerekse kadro yenilenme oranı ile her zaman ilgi çekici oldu. Cumhurbaşkanı'ın, Türkiye Yüzyılı yolundaçağrısı ile çerçevesini çizdiği Kongre,teması etrafında şekillenecek. Ve elbette Cumhurbaşkanımızın,vurgusu ile geleceğe yürüyüşün kodları kamuoyuyla paylaşılacak....haline gelen,pek çok parti tarafından da örnek alındı.Davetlilerinden başlayarak, salon düzeni,afiş ve pankartları, müziği, siyasi ve toplumsalmesajları, küresel ve bölgesel yansımaları,nihayet kitlesel erişim kabiliyeti ileAK Parti'nin büyük buluşmalarıdönüştü.... Doğal olarakBu tarz özel bilgiler ancak, bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar mutemet parti yöneticisinde bulunduğu için bizim, değerlendirme kriterlerine odaklanmamızda fayda var. Kriter başlığı açıldığında ise öncelikle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ınakla geliyor. Neden? Bu konunun, Erdoğan'ın AK Parti'ye verdiği değer, yakın tarihte yaşanan travmatik olaylar ve zor zamanlarda sergilenen duruşlarla yakın ilgisi dikkati çekiyor....Samimi bir Müslüman olarak önce Allah'a inanıyor ve güveniyor.Sonra, kendisine olan güvenini gösteriyor.Muhakkak ki milletine çok güveniyor.Davasının doğruluğuna ve misyonunun istikamet üzere olduğuna güveniyor.Cumhurbaşkanı,Gezi Olaylarını ve sokakta iktidar değiştirmeye dönük organizasyonu hiç unutmuyor. Bu kurguyu doğru okuyan az sayıdaki partili arkadaşını hafızasında tutuyor.17-25 Aralık emniyet ve yargı darbesi karşısında sütre gerisine çekilenler ve şüphe edenler ile bu tezgâhın ana amacını görerek tavır sergileyenleri birbirinden ayırıyor.... 15 Temmuz hain darbesine karşı duran, bu hayâsızca akını bozguna uğratmak için milletle kol kola meydanlara çıkanları çok müstesna bir yerde tutuyor.Başka bir yığın faktör olmakla birlikte bu, Sn. Erdoğan'ınyeniden belirlediği anlaşılıyor.Haliyle, yukarıdaki sıralamada;Lâkin iddia edildiği, hatta kasten çarpıtıldığı gibidayalı alternatif karar merkezinden bahsetmiyoruz. Güven duymak, önemsemek başka bir şey... Eldeki iç verileri ve farklı kaynaklardan da gelen bilgileri, siyasi tecrübenin süzgecinden geçirip, AK Parti'nin yetkili kurullarıyla, dosyanın niteliğine göre ilgili bakanlar ve danışmanlarla da konuşarak nihai karara bağlamak başka bir şey....ileyabanaatmamak gerekiyor. Bilhassa trollerin vemuhalif mahalledeki serdengeçtilerin operasyonelfaaliyetlerine karşı uyanık olmakda ehemmiyet arz ediyor....Dünü hatırlayarak, bugünü analiz ederek, geleceği öngörerek kararlarını olgunlaştırdığını tekrar tekrar vurgulamak lâzım. Bilhassa geleceğe dair hedefleri esas alan, pek çokları için ezber bozan tercihleri ama çok yönlü dengeleri gözeten kararlarını görmemiz sürpriz olmayacak!