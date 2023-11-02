Gazze'de tahammül sınırlarını çoktan aşan katliam serisi, sahada yaşananların ağırlığı kadar sahaya etki eden unsurların rolü bakımından da önem arz ediyor. Bunların başında dezenformasyon geliyor. Çoğu zaman da İsrail tarafından üretilen kavramlar, ustaca bilinçaltına yerleştiriliyor ve bir tür meşruiyet üretme oyunu oynanıyor. Örneğin bizim bazı medya kuruluşlarımızın da kullandığı, bir kavram var.yaniTürkçesi ileDiyebilirsiniz ki... Ne var bunda? Basit gibi gözüken, sinsi bir kurgu var aslında. İsrail, 1948 yılından bu yana 75 yıldır sürdürdüğü işgali, yasa dışı yerleşimleri, abluka ve zulüm politikalarını kamufle etmek için meseleyi sadece 7 Ekim'deki trajik hadiseye odaklamaya çalışıyor. Böylece, terör örgütü olarak gördükleri ve uluslararası topluma da kabul ettirdikleri bir düşmanla (!) mücadele ettiklerini ileri sürüyorlar. Hal böyle olduğu içindir ki savaş ve insanlık suçu işleyen İsrai l Ordusu yerine İsrail Savunma Kuvvetleri tanımı tercih ediliyor. Yani meşru müdafaa hakkını kullanan bir organizasyondan söz ediliyormuşçasına İsrail ordusunun, sözde Hamas'ı yok etme hedefiyle, her 10 dakikada 1 çocuğu öldürmesi görmezden geliniyor. Hatta o çocukların büyüyünce terörist olacaklarını, erkenden etkisiz hale getirilmelerinin gerekli (!) olduğunu ileri sürecek kadar akıl yoksunu İsrail hükümet temsilcilerine rastlanıyor. Hahamlardan katliam fetvası alınmasından tutun da Gazze'den tahliye edilen ağır yaralılara Refah Kapısı'nda pasaport sorulmasına kadar varan insanlık dışı uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor....Filistinlilerin topraklarını işgal eden, öz vatanından süren, Kudüs'ün özgün statüsünü gasp eden İsrail ordusudur. IDF, İsrail Savunma Güçleri tanımı, katliama gerekçe üretmek isteyenlerin kurduğu tezgâhtır.

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... İsrail'in sivilleri katleden askeri doktrinine açıktan karşı çıkan, ateşkesi ve kalıcı barışı garanti edecek mekanizmaları savunan Cumhurbaşkanı'a yönelik yeniden alevlendirilen karalama kampanyası. Değişik vesilelerle ısıtılıp servise konulan malzeme şu... Ne imiş?Cumhurbaşkanı Erdoğan,almış (!) Bu iddia manipülasyondan ibaret. İşin esası bellidir. İftira ve İnkârla Mücadele Birliği (Anti- Defamation League-ADL) tarafından verilen, Holokost (Yahudi Soykırımı) sırasında Yahudilerin kurtarıcılarını onurlandırmak için verilen bir ödüldür. Dolayısıyla 2005 yılında bu ödülün takdimi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsına değil, Holokost sürecinde (1933-1945) bazı Yahudileri soykırımdan kurtaran Türk diplomatlar adına yapılmıştır. Hatta ADL yetkilileri de Türkiye'deki çarpıtmalar karşısında,açıklamasında bulunmak durumunda kalmıştır....Erdoğan'ınkarşısındaki büyük çabası ve net duruşu, bu tür girişimlerle sekteye uğratılamaz!

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. Eski Başbakan kimliği ile parti genelbaşkanı kimliği arasında gel git yaşayan, devlet aklı ile hareketedilmesini takdir etmekten çok, adeta vatandaşlarınhissiyatını tahrik etmeye uğraşıyor.Bununla da yetinmiyor... Bitmek tükenmekbilmeyen bir hırs ve ego ile 1. ve 2. Gazzebombardımanındaki arabuluculuk ve ateşkesdiplomasisini sadece kendisine mal etmeyideniyor. Sn. Erdoğan'ın iradesini, kararlılığınıve verdiği görevi zikretmeden, Gazze'deyapılanları asli, tarihi ve siyasi bağlamındankopararak bulduğu her kürsüde kendisiüzerinden anlatmayı sürdürüyor. Bu sözleriSaadet Partisi Grubu altındaki GelecekPartisi Genel Başkanı olarak serdetmesi, günlükpolemik zinciri içinde bir yere kadar tolereedilebilir. Yok,diyecümleye başlarsa orada da -en kibarcası-denilir.