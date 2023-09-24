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NİHAT HATİPOĞLU
Peygamberimiz tesbih kullandı mı?

Peygamberimiz tesbih kullandı mı?

24.09.2023, Pazar

CEVAP: Peygamberimiz parmak boğumlarıyla tesbih sayardı. Genellikle sağ parmağının boğumlarıyla sayardı.
Bugünkü anlamda tesbih Asr-ı Saadette yoktu. Sahabe ise genellikle hurma çekirdekleriyle tesbih çekerlerdi.
Veya bir ipe boğum atarak sayarlardı.
Sa'd b. Ebi Vakkas der ki: Resulullah'la beraber bir kadına rastladık. Kadının önünde tesbih işini gören hurma çekirdekleri ve çakıl taşları vardı. Kadın bunlarla tesbih çekiyordu.
Efendimiz bunu gördü ama müdahale etmedi. (Ebu Davud, Vitr/24) Sahabe'den Ebu Hureyre'nin bir ipliğe attığı 2.000 düğümlerle tesbih çektiğini biliyoruz. (Ebu Nuaym, Hilye) Huyeyin kızı 4.000 çekirdekle, Sa'd b. Ebi Vakkas çakıl taşları, Ebu Derda'da hurma çekirdekleri ile tesbih çekerlerdi. Elbette bugün çekilen tesbihlerle tesbih çekilebilir.

- SORU: Zikirlerin en faziletlisi nedir?
CEVAP: La İlahe İllallah demektir.
Bu sözün anlamı Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. Duaların en faziletlisi "Elhamdulillah"tır.
Allah'a hamd olsun demektir.

- SORU: Sürekli yemin etmek yanlış mı?
CEVAP: Sürekli yemin etmek Yüce Allah'a karşı saygısızlıktır. Zira her yeminin bir karşılığı vardır. Allah'ın adına yapılan yemin sorumluluk getirir.

- SORU: Güzel görünmek için estetik ameliyat haram mıdır?
CEVAP: Yüce Allah'ın bize verdiği güzelliklerimizi daha cazip hale getirmek için; taranmak, süslenmek, takı takma, güzel giyinme gibi estetik müdahaleler caizdir hatta teşvik edilmiştir. Ama Yüce Allah'ın yarattığı şekli beğenmeden, ameliyatla değiştirmek, birnevi modaya uyarak bıçak altına yatmak doğru değildir ve yaradılışı değiştirme anlamı taşır.
Kişiyi toplum içinde komplekse iten, eşiyle karşı karşıya getiren, manen rahatsız eden, vücuttaki şekil bozukluğu veya fazlalığı ise estetikle düzeltilebilir.

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