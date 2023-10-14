ABD başta olmak üzere Batı dünyası, İsrail'in bir terör saldırısına cevap verdiğini ve dolayısıyla "sert" olabileceğini söylüyor.

İsrail'de konuşan ABD Savunma Bakanı Austin, "Şu an tarafsız olma zamanı değil. Hamas kasıtlı olarak sivilleri hedef alıyor. İsrail gibi demokrasiler bunu yapmaz" diyor.

Oysa İsrail ordusunun, Hamas'ın cumartesi günkü saldırısından saatler sonra başlayan operasyonunda hedef alınan ve öldürülen binlerce kişi de sivil.







Tel Aviv'in bundan sonrasına dair planıysa "terör" tanımını fazlasıyla aşıyor. İsrail, Gazze Vadisi'nin kuzeyinde yaşayan herkesin önümüzdeki 24 saat içinde Gazze'nin güneyine geçmesi için uyarılar yapıyor. 1 milyondan fazla sivilden bahsediyoruz. Dar bir koridordan bunca insanın bu kadar kısa sürede nakli başta izdiham olmak üzere büyük tehlikeler barındırıyor.

ABD'nin ardından İngiltere'nin de bölgeye uçak gemisi göndermek için sıraya girmesi, Gazze halkı için kapsamlı bir tehcirin planına çoktan hazırlandığının göstergesi.

Adeta bir "terör saldırısı" için gözleri yollardaymış!

Evet, ABD'deki her seçim öncesi dünyanın karışmasına alışığız. Ancak bu seferki "operasyon", diğerlerini çok çok aşan bir boyutta. 2024 seçimlerinde ağır bir yenilgi alacağı aşikâr olan Biden yönetimini de ancak bir soykırım gerginliği kurtarabilirdi.

BM ve uluslararası toplum, canlı canlı izlediğimiz bu soykırıma engel olamazsa dükkânı kapatsın gitsin.

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İNSANLIK İÇİN SINAV VAKTİ

Fransa, Hollanda ve Almanya, "kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturduğu" gerekçesiyle Filistin'le dayanışma gösterilerine izin verilmeyeceğini açıkladı.

İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman da ülkede bazı durumlarda "Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğini" duyurdu.

Ne kadar da diplomatik bir dil ama...







Demokrasinin hamisi rolüyle dünyayı esir alan bu küreselci koalisyonun, İsrail yanlısı gösterilere herhangi bir kısıtlama getirmediğini söylememize sanırım gerek yok.

Ne var ki engel olamıyorlar.

On binlerce insan, Filistin halkıyla dayanışma için sokaklarda. Yalnızca Müslümanlar değil, solcusu sağcısı safı insanlık olan herkes ayakta. Dün de Fransızlar, "solcu" Macron'un 135 euro ceza tehdidine karşın Paris'i inlettiler.

Ama yetmez.

Zira önümüzdeki birkaç gün çok kritik. Ve Filistinli sivillerin, dünyanın farklı ülkelerinde kendileri için sokağa çıkacak kardeşlerinden başka kimseleri yok.

Evde durulacak zaman mı?

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YETER Kİ SEN İSTE MUSK

Elon Musk geçtiğimiz gün İsrail'deki Tesla şarj istasyonlarının ücretsiz olduğunu duyurmuştu.

Ardından da "Gazze'de barış isteyen ama imkânı olmayanlara yardım etmek isterim. Genel olarak ırk, mezhep, din veya başka bir şeye bakmaksızın tüm insanların mutlu ve refah içinde olmasını istiyorum" dedi.







Kim ne derse desin, sermaye çevreleri Filistinli çocukların bile adını ağzına alamazken Musk'ın bu çıkışı değerli.

Ne yapabileceğine gelince...

Yoksul ve kimsesiz Filistin halkının Tesla'sı yok ama Musk'ın elinin altında Twitter var. Sağlıklı bir bilgi akışı için Twitter'daki sansürü gevşetmesi iyi bir başlangıç olabilir. Hiç olmazsa ucundan azıcık.

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HİNDİSTAN İZLENİMLERİM YARIN SABAH'TA

Birkaç gündür G-20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ni izlemek üzere Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deyim.

"Tek dünya, tek aile, tek gelecek" temalı zirvenin hedefi ne?







Dünyanın en kalabalık kentinde yaşam nasıl akıp geçiyor?

Eğer Gandi yaşasaydı Filistin halkı bu hâldeyken Hindistan nasıl bir pozisyon alırdı? Peki, iktidardaki "torunları" ne yapıyor?

Yarın Sabah'ta.