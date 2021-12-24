Gaziantep'te bir köpeğin, sokakta oynayan 4 yaşındaki kız çocuğunu komalık etmesi Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Köpeği başıboş bırakanların, küçük kızın site görevlisi babasını şikâyetini geri çekmesi için tehdit ettiğine dair iddialar da sinirleri iyice gerdi.

Öyle ki konu dün Cumhurbaşkanı'nın da gündemindeydi. Erdoğan, belediye başkanlarına şöyle seslendi:

"Medyada sık sık çocuklara saldıran başıboş köpeklerin yol açtığı facialarla ilgili üzüntü veren haberlere rastlıyoruz. Sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınaklar olduğunu unutmamalıyız. Belediye başkanlarına sesleniyorum, sahipsiz hayvanlar için ön alın. Sıcak, güvenli barınaklar kurarak gıda artıklarından hayvan maması üretimini teşvik edip pek çok gönül kazanabiliriz. Barınaklar sorununu hep birlikte aşmamız gerekiyor.''







Dün sosyal medyada hayvan hakları savunucusu diye gezinen çevreler, örgütler ne yapıyorlar diye şöyle bir baktım.

Hepsi de yine slogan atmakla, sorunu inkâr etmekle, siyaset yapmakla, fobisi olan insanları aşağılamakla meşguldüler.

İçlerinde bir tane bile sorunun çözümüne dair ciddi bir laf edene rastlamadım.

İnanın bu kafanın, doğasına uygun hareket eden hayvanların şeytanlaştırılmasına engel olmak gibi bir derdi falan da yok.

Öyle olsa, ülkenin bir numarasının konuyu gündeme getirip, hayvan haklarına uygun çözümler bulmaları için yerel yönetimlere yaptığı çağrının üzerine atlarlardı değil mi?

Hazır yönetimin ve kamuoyunun dikkati odaklanmışken, sahipsiz hayvanların daha iyi koşullara kavuşması için bu altın değerindeki desteği kullanırlardı.

Haklısınız hele önce, Adalar'da onca fayton atını bakımsızlıktan öldürdükleri belgeleriyle kanıtlanan, işbaşı yaptığı günden beri İstanbul'daki başıboş hayvan sayısı hissedilir derecede artan, devraldıkları barınakları toplama kamplarına çeviren İBB'ye bir "gık" desinler de...

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PANDEMİYİ MUMLA ARAMAYALIM DA...

Hayatını, servetini, sevgisini, mesaisini aşıya adayan "hayırsever" işadamı Bill Gates, önümüzdeki ayların zor geçeceğini ama pandeminin 2022'nin sonuna doğru biteceğini tahmin ediyormuş.

Bu sene sonmuş.

"Peki sırada ne var?" diye düşünmekten korkuyorum...

Tam iyi kötü alışmaya başladık derken...

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BU ELON MUSK SİZE NE'TTİ KARDEŞİM!

Günlerdir Tesla'nın CEO'su Elon Musk'la ilgili yapılan olumsuz haberler sizin de dikkatinizi çekiyor mu?

İşi, kiralık Youtuber'ların eline dinamit verip, "pili bitti" diye Tesla marka otomobilleri çölde patlatmaya kadar vardırdılar...

Dün de tüm "küresel saygın haber ajansları", Tesla'nın güvenlikle ilgili ciddi sorunlarının ortaya çıktığını abonelerine son dakika koduyla duyuruyordu.







Meğer Tesla, arabalar hareket halindeyken sürücülerin oyun oynamasına engel olmuyormuş!

Aman ne büyük felaket! Bak sen şu Elon Musk'ın vurdumduymazlığına!

Şaka bir yana acaba modern çağın mucidine niçin yüklenmeye başladılar?

Tek sebebi, servetini ve prestijini artırması mı?

ABD kültür endüstrisi, meyve veren ağacı mı taşlıyor yine?

Yoksa sebep üretimini Teksas'a taşımak gibi politik mesajlar vermekten çekinmemesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da altını çizdiği gibi, hangi ülkeyle iş yapacağına kendisinin karar vermesi mi?

Diren Elon!