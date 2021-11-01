Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Roma'da G-20 zirvesi çerçevesindeki temaslarını tamamladı. Kuşkusuz en çok merak edilen görüşmesi ABD Başkanı Biden'la görüşmesiydi. Türkiye saatiyle 12'de başlayan ikili görüşme bir saatten fazla sürdü.

Görüşmenin içeriği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya'da yaptığı basın açıklamasını Sabah'taki haberde ayrıntılarıyla okuyacaksınız.

Ancak dikkatle takip edilen görüşmeden dışarıya genel anlamda olumlu bir havanın yayıldığını söyleyebiliriz. Tartışmalı konularda net sonuçlar çıkmadı. Ne var ki işbirliğine ve ilişkilerin daha sağlıklı hale getirilmesine dair irade beyanı açıkça ortaya koyuldu.



Türk tarafı F35/F16'lar gibi yılan hikayesine dönen sorunların çözümüne dair ortak bir mekanizma kurulması için fikir birliğine varıldığını duyurdu. NATO ittifakı ve iklim değişikliği konularında atılan karşılıklı adımlardan memnuniyet duyulduğu ifade edildi.

ABD ise görüşmelerde S-400 gelişmesinden duyulan endişelerin dile getirildiğini, demokratik kurumların gücüne vurgu yapıldığını açıkladı. Kavala davası gibi düğüm olmuş konulara ise değinilmedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Roma'dan ayrılmadan önce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la da baş başa bir görüşme gerçekleştirdi.

Roma'daki G-20 zirvesini Erdoğan ve Biden arasındaki görüşme üzerinden okuyan ve bir "yol kazası" bekleyen muhalefetin hayal kırıklığına uğradığını tahmin etmek zor değil.

***



ROMA SOKAKLARINDA KOVİD BİTMİŞ

G-20 zirvesinin sıkı kovid tedbirlerine rağmen Roma çoktan "normal hayata" dönmüş durumda.

Ilık sonbahar havasında kentin meydanları, sokakları tıklım tıklım. Açık havada maske takan nerdeyse yok. İstanbul'da sokakta maske kuralına çok daha sıkı uyulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.



Konuştuğum insanlar, tokalaşmak ya da yumruklaşma arasında kararsız kaldığımı görünce dostça ellerini uzatıp gülüyorlar. "Biz o işleri bıraktık" diye espri yapıyorlar.

Restoranlarda aşı kartı uygulaması devam ediyor ancak herkes bir kolayını bulmuş. Garsonlar da kimseyi fazla sıkıştırmıyorlar.

Birkaç euro bahşişle de taksilerdeki üç yolcu sınırlamasını aşmak mümkün.

***



ROMA "AÇIK ŞEHİR"

Roma, İtalya ekonomisinin en önemli gelir kalemlerinden biri olan turizmin önemli merkezlerinden. Dünyaca ünlü markaların satıldığı mağazalar hınca hınç dolu.

Roma'daki dünyaca ünlü tarihi eserlerinden bahsetmeye gerek yok sanırım. Her yol tarihi bir meydana çıkıyor. 3 milyon nüfuslu kentin havası bir harika. Şehrin farklı noktalarına serpilmiş büyük parkların çok faydası olmuş.

Tüm yollar ve meydanlar trafiği açık olmasına karşın hiçbir karmaşa yok. Ne kavga ne gürültü. Cadde kenarlarında park etmiş tek bir araba göremiyorsunuz



Tam "bu işi nasıl başarmışlar" diye kafa yormaya başlamışken, dikkat çekici düzenin G20 zirvesi nedeniyle alınan tedbirlerden kaynaklandığını öğreniyoruz.

"Bir Paris olmasa da Roma'daki hayat pahalılığı, pandemi döneminde benzine gelen astronomik zamlar ve çöp toplama gibi en basit belediyecilik hizmetlerindeki aksamlar da temel eleştiri konularından.