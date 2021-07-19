Yine bir 15 Temmuz haftası...

Ve yine FETÖ'cülerden tutun da Uğur Dündar gibi Sözcü yazarlarına ve kimi muhalefet milletvekillerine kadar bir grup, sistematik şekilde '100 bin kayıp silah'tan bahsediyorlar.

Boru mu arkadaş, bu ciddi iddiayla ilgili delilleriniz nelerdir diye soruyoruz?

"Öyle söylüyorlar ama" dan başka cevap alamıyoruz...

Dün, T24 isimli internet sitesi de (T24'e bir kez daha değineceğiz) aşağıdaki manşetiyle kampanyaya naçizane katkılarını sunuyordu:

"Eski Ankara Emniyet Müdürü 15 Temmuz'da 'kaybolan silahları' anlattı: Karışıklıklar sırasında şehitlerimizin, yaralılarımızın silahları çalındı."

Sitenin "faili" özenle gizlediği başlığa aldanmayın, zira haberin içinde emniyet müdürünün sözlerinin de yer aldığı şu satırları okuyoruz:

"İçişleri Bakanı Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 15 Temmuz'da kaybolan silah sayısının 24 olduğunu, bunun 16'sının Ankara Emniyeti'nden çalındığını söylemesini hatırlatan Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dönemin Ankara Emniyet Müdürü Mahmut Karaarslan'ın 'O günlerde yaptığımız öncelikli işlerden birisi eksiğimizi, gediğimizi belirlemekti. Şehitlerimizle, yaralılarımızla uğraşırken, FETÖ'cüler, polisimize ait silahları çaldı. Hangi silahımızın kaybolduğunu ilk günlerde seri numaralarıyla birlikte belirledik. Bunların bulunması için de çalıştık. Ancak, ulaşamadık' dediğini aktardı."

Hani 100 bin silah? Hepi topu envanterde eksik olan 24 silahtan bahsediliyor. Onları da darbecilerin çaldığı söyleniyor...

Bu düşkünler ittifakının siyaseti, medyayı ve gündemi trollemesine alışkınız... Maksat kaos olsun.







Peki ya size ne oluyor Sayın Deniz Baykal?

Cumhuriyet'e en büyük kaygınızın kayıp silahlar iddiası olduğunu söylemişsiniz...

Bize de söyleyin, tüm samimiyetimle soruyorum Deniz Bey...

Devlet yönetimine önemli mevkilerde bulunmuş ciddi bir siyasetçi, hukukçu ve hepsini geçin askerliğini yapmış aklı başında bir insan olarak böylesine bir iddiayı nasıl yayabiliyorsunuz?

Peynir ekmek yer gibi, Türkiye Cumhuriyeti'ni ve o gece FETÖ'cü darbecilerin darbesine direnen, şehitler veren Türk halkını töhmet altında bıraktığınıza göre elle tutulur delilleriniz olmalı...

Sizi sevdiğimi, saydığımı yurtseverliğinizden şüphe etmediğimi bilirsiniz Deniz Bey... FETÖ'nün iğrenç kaset komplosu sırasında partili gazetecileriniz, milletvekilleriniz bile sizi taşlarken "alçaklık vakti" diye yazılamayanları yazdığımı da...

Kaldı ki kariyerinde geldiği noktaya rağmen Genel Başkan'ına yaranmak, bir çift iyi söz duymak için FETÖ'cülerin, mafya babalarının yalanlarına kadar düşecek bir siyasetçi olduğunuzu düşünmek istemiyorum. Bir cevabınız olsun lütfen...

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SİZ YAKLAŞIK KAÇ KİŞİSİNİZ?



Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Sosyal medya platformlarında aşı karşıtı bilgilerin yüzde 65'ini üreten yaklaşık 12 kişi var" ifadelerini kullanarak bu 12 hesabın kapatılmasını istemiş. (Hürriyet)







Yaklaşık 12 kişi nasıl oluyor bilmiyorum ama tek başıma ben bile daha fazla aşı karşıtı tanıyorum.

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SİZE BİR İYİ BİR DE KÖTÜ HABERİM VAR



Önce kötüsü söyleyeyim...

Yine yukarıda adını andığımız T24 isimli sitesinden bir haber... Aşı olmayan vatandaşlarla ilgili kabineye yeni yasaklar öneren Bilim Kurulu ile kafa bulduğum yazımı okurlarıyla şu başlıkla paylaşmayı tercih etmişler:

"Melih Altınok: Aşı olmayanların vatandaşlıktan çıkartılmasını teklif edin bitsin gitsin!"







Başka haber siteleri de T24'e güvenip sürü halinde haberi aynı başlıkla duyurunca, gün içinde sosyal medya hesaplarımdan "Nasıl böyle bir şey söylersiniz" diye mesajlar yağmaya başladı.

İyi habere gelince... İçlerindeki faşisti konuşturan medya aktörlerinin dayattığı "aşı zorunlu olsun" önerilerine her kesimden vatandaşın karşı olduğunu bir kez daha anlamış oldum.

Umarım, T24'ün haberlerine güvenip kanaat geliştiren, yorum yapan okurları, meslektaşları da iyi haber-kötü haber nedir bir fikir sahibi olmuşlardır.