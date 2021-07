FETÖ'cüler 15 Temmuz'un beşinci yıldönümünde bir propaganda belgeseli yayınladılar.

İçinde o geceye dair sosyal medyada yayılan yalanlar dışında bilmediğiniz bir şey yok. Sığındıkları ABD'de ve AB ülkelerinde ellerini güçlendirmek için nafile çırpınışlar...

Mikrofon uzatılanlar da yalnızca darbe sonrası yurt dışına kaçanlar değil...

Prodüksiyonda işin "siyasi ayağı" da unutulmamış... Propaganda filminde onlara da rol verilmiş.

Biri, CHP'nin eski Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz'ın, "Wikileaks belgelerinde adı TR705 olarak geçen, CIA'ya bilgi akışı sağladığı belgelenen Sezgin Tanrukulu'dur" dediği zat.

Yapacağı hiçbir şey artık bizi şaşırtmaz







Peki ya, bu aşağılık FETÖ'cü ajanların propaganda belgeselinde "Atatürk'ün kurduğu partiyiz" diyen CHP'nin Genel Başkanı'nın ne işi var?

Dün sosyal medyada aksi de söyleniyordu ama o kadar da değil... Kemal Bey belgesel için özel bir demeç vermemiş elbette.

Belgeseli hazırlayan FETÖ'cüler, o kadar Türk siyasetçi içinden onu seçmişler...

Adem Yavuz Arslan, Bülent Korucu, Cevheri Güven gibi tescillilerle başrolü paylaşması için Kılıçdaroğlu'nu uygun görmüşler.

Kemal Bey'in, belgesele özel demeç veren FETÖ'cülerle uyumlu, Pensilvanya'daki sümüklünün kontrollü darbe manipülasyonunu destekleyen açıklamalarından kesitler almışlar.

Arşiv çalışmasında çok zorlanmadıkları da kesin.

Acaba ittifakın çatı adayı olarak Kılıçdaroğlu'nun öne çıkmasına tepki veren Meral Akşener, Kemal Bey'e gösterilen bu teveccühe alınmış mıdır?

Zira o da Kılıçdaroğlu gibi FETÖ tabanının oylarına talip.

Onun neyi eksik?

***

BOŞUNA 'KARANLIK ODA' DEMİYORUM



Sözcü yazarı Soner Yalçın darbe gecesi ne yapıyordu diyen FETÖ'cüler utansın!

Adam, namı diğer Karanlık Oda isimli internet sitesi üzerinden elinden geleni yapmış işte.







Bir gün önce sitesinde yayımlanan "Dimdik ayakta kalacağını sanıyordu" başlıklı makaleyi en kritik saatlerde bir erken zafer manifestosu gibi defalarca coşkuyla yaymış.

Her tweet'e, FETÖ'cülerin o günlerde çok tercih ettiği "sinirli bir Erdoğan" fotoğrafını eklemeyi de unutmamış tabii ki.

Daha ne yapsın, söyler misiniz?

***

UZAKTAN İĞNEYLE ANTİDEPRESAN ŞART!



Sağlık Bakanı Koca, bizzat her gün çıkıp milyonlarca aşının yapıldığının müjdesini veriyor.

Tedarikle, sırayla ilgili de bir sorun yok... Hatta ekiplerimiz, yolda, durakta, bir punduna getirip istemeyene bile çakıveriyorlar aşıyı.

Öyle ki, hükümetin her icraatına kulp takan muhalif sanatçılar bile ayrılıkları bir yana bırakıp kamu spotlarında "Bakan ne diyorsa bir fazlası" diyerek aşıya kefil oluyorlar...







Ne var ki bu havaya rağmen henüz aşı konusunda kararını vermemiş vatandaşa ne gibi eziyetler edilebileceğine dair literatür de genişliyor.

"İşyerine sokmayalım, otobüse bindirmeyelim, sinemada patlamış mısırını elinden alalım..." önerileri havada uçuşuyor. Vahşi hayvanlar gibi uzaktan iğneyle aşılayalım diyen ve bizim medyadan bu fanteziye destek verenler bile oldu.

Söylemeye gerek var mı bilmiyorum ama... Aşı kararını henüz vermemiş vatandaşa en hafifi "geri zekâlılar" diye hitap eden bu sinirli arkadaşlar farkında olmadan "aşı karşıtlığını" besliyorlar.

Aşıların ilk sonuçlarını sağlıklı her birey gibi gözleyip öyle karar vermek isteyen insanların kafasında daha fazla "şüphe" yaratıyorlar.

Benim gibi "Herhalde aşının bir yan etkisi de aşırı sinir" diyenler de cabası...

Acaba diyorum, kendilerine bir doz Sinovac, iki doz BioNTech, üstüne bir doz da antidepresan mı vurulsa...

Aslında biraz açık havaya çıkmak, bir iki dosta sarılmak, öpüşmek de aynı etkiyi yaratır ama uzaktan boruyla üfürmek suretiyle de sakinleştirilebilirler tabii...