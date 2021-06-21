Habertük'teki skandalı yine grubun yazarları patlattılar.

Fatih Altaylı ve Sevilay Yılman, firari iş adamı Sezgin Baran Korkmaz ve Veyis Ateş arasındaki "aracılık pazarlığını" doğrulayan bir telefon görüşmesinin ses kaydını defalarca dinlediklerini yazdılar.

Korkmaz da iddialarını canlı yayında Ateş'in yüzüne söyledi.



Bir kere balıkçının kapısında bir kere de otel lobisinde ayak üstü gördüğü bir kanun kaçağıyla mesleki ilişkileri aşan bir "dostluk" geliştirdiğini kabul eden, ancak "para istemedim" diyen Ateş ise tapenin "montaj" olduğunu iddia ediyor.

Ayrıca bu onur kırıcı iddiayı reddetmek için onca zaman beklemesini de "Habertük'ün itibarını düşündüm. Herkes eteğindeki taşı döksün dedim" gibi ikna edicilikten uzak gerekçelerle izah ediyor.

Dün İsmail Saymaz söz konusu tapenin dökümünü köşesinde yayınladı.

Saymaz'ın defalarca dinleyerek aktardığını söylediği diyalogda Ateş'in Korkmaz"ın yurda dönüşüne aracılık etmek için 10 Milyon Euro istediği açıkça yer alıyor.

Ancak Pazar günü internete koyulan ve Ateş ile Korkmaz arasındaki pazarlığı içerdiği iddia edilen ses kaydı, "dikkatle dinledik" diyen gazetecilerin söylediği gibi net anlaşılmıyor. Çok gürültülü bir kayıt.

Şimdi söz sırası "Kaseti dinledik kulaklarımıza inanamadık" diyen gazetecilerde...

Aman bu işte "Kabataş görüntülerini izledim dehşete düştüm" dedikten birkaç ay sonra "öyle söyleyiverdim işte" diye "özeleştiri" veren İsmet Berkan vakasına dönmesin de...

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3.9 YETMEDİ Mİ!

"Nasıl bu kadar başarılı olmayı başarıyorsunuz Sayın İmamoğlu" şeklindeki sert sorularıyla konuğunu bile utandıran Sedef Kabaş, hafta sonu İstanbul'da yaşanan 3.9'luk (kandilliye göre 4.2) depreminin nedenini açıklıyor:

"Kanal İstanbul yapacağız inadına, doğa bile isyan ediyor adeta... Önce Marmara Denizi kusuyor, şimdi yer sarsılıyor... "

Sorarsanız, Hanımefendi "bilimsel bir tespitte" bulunmuş.



Ancak küçük bir sorun var. Zira Kabaş'a göre cumartesi günkü depreme ve Marmara'daki kirliliğe neden olan kanalın henüz temeli bile atılmadı!

Bu durumda Kabaş doğanın (kafasında Yunan tanrıları gibi bir şey olmalı) siyasal iktidarın proje halindeki bir icraatına isyan etmek için kustuğunu ve sallandığını söylemiş olmuyor mu?

O zaman 1999 depreminin ardından "7.4 yetmedi mi" diye pankartlar açan o kindarlara "yobaz" diye niye kızdık Sedef Hanım?

Yoksa, Allah sosyal medyadaki muhabbetinizi arttırsın, FETÖ'ye yönelik operasyonların kuraklıkları, selleri, depremleri tetiklediğini söyleyen CIA devşirmeleri mi sizi "imana" getirdi?

Memlekette bu kafa "bilim cephesini" temsil ediyor ve kimileri de onların zırvalıklarıyla muhalefet etmeyi "çağdaşlık" göstergesi sayıyor ya, ona yanıyor insan.

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TEMELİNİ BÖYLE ATAN AÇILIŞTA NE YAPMAZ?

Aralarında Mansur yavaş gibi ağır topların da olduğu CHP'li 10 Belediye Başkanı ve iki milletvekili, geçtiğimiz gün Adana'nın Kozan ilçesinde bir kreşin temel atma törenine katılmışlar. Gazetede bu "dev yatırımla" ilgili haberi okurken, temel atma töreni böyleyse açılış nasıl olur diye hayal ettim de...



Kemal Bey kesin gelir de acaba bir jest yapıp Millet İttifakı'ndaki ortaklarını da açılışa davet eder mi dersiniz?