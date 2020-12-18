Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Ebubekir Sofuoğlu Türkiye'de üniversite açılan yerlerin "Nişantaşı'na döndüğünü" söylemiş.

Sofuoğlu'nun Nişantaşı'ndan kastının ne olduğunu ise "fuhuş evleri" benzetmesinden anlıyoruz.

Beyefendi daha önce de 27. İstanbul Caz Festivali genç caz kategorisinde finalist seçilen piyanist Büşra Kayıkçı'nın "başörtülü olduğu halde piyano çalmasını uygunsuz" bulmuştu.







Ne denir ki? Zaten söylenmedik söz kalmadı.

Sofuoğlu ise "Bu olay Dreyfus davasına dönüşecek" demiş.

Haklı olduğu yıllar sonra anlaşılan Yüzbaşı Dreyfus kendisini, siyasilerin geçmişteki sözlerini bağlamından kopartıp çarpıtarak savunmamıştı. Ama Sofuoğlu hâlâ düşüncelerini özgürce dile getiren bir entelektüel olduğunda ısrarcı. O halde dürüst olup düşündüğü gibi yaşamalı.

Fuhuşa zemin yaratan kurumlarda çalıştığını düşünüyorsa bugüne kadar elde ettiği geliri de mümkünse kursağından geri çıkarmalı.

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KADINLAR EŞİTTİR, BAZI KADINLAR DAHA EŞİTTİR



Yeni Şafak CHP'de birbiri ardına patlayan taciz ve tecavüz iddiaları için 13 kadın derneğini aramış.







Mor Çatı Sığınma Vakfı, "Bizi ilgilendiren bir konu değil" cevabını vermiş. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu ise "Çok yoğunmuş."

Diğerleriyse oralı bile olmamışlar.

Bu saatten sonra kadın hakları dediklerinde kendilerini ciddiye alacağımızı mı sanıyorlar?

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TRUMP YENİ BİR PARTİ KURAR MI?



Ama bu saatten sonra seçimlerde hile olduğu kanıtlansa bile koltuğu Trump'a vermezler. Vallahi Türkiye'de de solcusundan İslamcısına kadar sokağa dökülecek Bidencılar çıkar!

Baksanıza Putin de sonunda Trump'tan ümidi kesti. Kremlin'den yapılan açıklamada Putin'in Biden'ı kutladığı duyuruldu.

Peki, Cumhuriyetçi (fil) ve Demokratlar (eşek) arasında yıllardır al gülüm ver gülüm şeklinde cereyan eden ABD siyasi hayatında yeni bir cephe açan Trump şapkayı alıp gidecek mi? O da diğer ABD başkanları gibi kitap yazıp konferans düzenleyerek iaşesine mi bakacak?







Trump'ın dört yılda Cumhuriyetçi Parti tabanında kemikleştirdiği ciddi bir kitle var. Kamuoyu yoklamaları, Cumhuriyetçi Parti taraftarları arasında Trump'ı destekleyenlerin oranının yüzde 90'ın üzerinde olduğunu gösteriyor.

Cumhuriyetçi Parti ise seçim sürecinde Trump'ı yalnız bırakmakla eleştiriliyor. Yöneticiler "hainlikle" suçlanıyorlar. Hâlâ Trump'ı mitinglerinde kitlesel olarak destekleyen taraftarları da yeni bir hareketin adını zikrediyorlar. Sosyal medyada Patriot Party (Vatansever Parti) hashtag'leri paylaşılıyor. Yeni parti için aslanlı logo tasarımları ortalıkta dolaşıyor.

Ama böyle bir yola koyulması halinde Trump'ın önceliği kendine güçlü bir medya platformu kurmak olacak.

Zira partisi gibi FOX da kendisini yalnız bıraktı.

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DÜZ DÜNYACILAR AŞI İŞİNE GİRMESEYDİ İYİYDİ



Pandemi ve aşı üzerine merkez medyanın nakaratlarına itiraz eden yazılarıma birkaç gün ara verdim.







Sebebi fikrimin değişmesi değil. Hâlâ yerli aşı olursa bakarız noktasındayım. Sadece, yoğunlaşan aşı tartışmalarına aralarında düz dünyacıların olduğu akla ziyan grupların da dahil olması biraz hevesimi kırdı.

Görüşlerim, ekrana maskeyle çıkıp Bakandan aşı önceliği isteyen, kollarını sıyıran şovmenlerle bu arkadaşların arasındaki kör dövüşüne meze olsun istemiyorum.

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DEMEK Kİ OLABİLİYORMUŞ



Google, YouTube platformunun Türkiye'ye temsilci atayacağını açıkladı. Bu gelişmenin, diğer sosyal ağlara da örnek olmasıyla birçok ülkede temsilci bulunduran sosyal ağların Türkiye'ye de temsilci atamaları sürecini hızlandırması bekleniyormuş.

Böylece artık YouTube yayını üzerinden kişilik hakları ve özel hayatın gizliliğine ilişkin hakları ihlal edilen Türk vatandaşlarının bildirimlerine 48 saat içinde dönüş yapılması imkânı da gelmiş oluyor.

İktidar bu sürecin yolunu açan yasal düzenlemeyi duyurduğunda "Aman yapmayın, kızdırmayın giderler" diyerek küresel yazılım şirketlerinin çıkarlarına gönüllü avukatlık yapanlar da cübbelerini çıkartabilirler.

Demek ki dik durup hakkını arayınca oluyormuş değil mi?