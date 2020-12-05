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MELİH ALTINOK
Tank palet diye diye...

Tank palet diye diye...

05.12.2020, Cumartesi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu epeydir yine tüm sorulara aynı meşhur sorusuyla yanıt veriyor.
- Efendim, tecavüzden tutuklanan Maltepe İlçe Başkan Yardımcınızla ilgili bir şey söyleyecek misiniz?
- Tank palet fabrikasını niye sattılar?
- CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Başkanınız Canan Kaftancıoğlu'nun bu ve başka tecavüz iddialarının üstünü örttüğünü söylüyor.
- Para lazımsa bize söyleyin, tank palet fabrikasını niye satıyorsunuz ki?
- CHP'li Menemen Belediye Başkanınız ve adamları yolsuzluk suçlamasıyla gözaltında, buna ne diyeceksiniz?
- Tank palet fabrikasıyla ilgili bilgiler niçin anlatılmıyor?
- Milletvekiliniz Ali Mahir Başarır'ın "Ordu satılmış" sözleriyle ilgili yorumunuz olacak mı?
- Tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çekerek devletin ordusuna hakaret etmiş olmuyorlar mı?

***

Kılıçdaroğlu'nun siyasi muhataplarına sabır dilerim.
Geçen gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yine tank palet sorusuna cevap veriyordu:
"Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde aynı iftiraları tekrarlayan zihniyetten başka ne beklenir?
Bunun kadar, bunlar kadar yalanı rahat söyleyebilen bir siyasetçi tanımadım. Akşam yalan, sabah yalan. Bir doğru konuş, dürüst konuş. Kaç kez Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili her şeyi vesikalarıyla ortaya koyduysak bununla ilgili konuşuyor. Buradan sana ekmek çıkmaz, boşuna konuşma."

***

Dün bakalım Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasıyla ilgili bugün ne demiş diye tarama yaparken önüme yabancı basından bir haber düştü.
Greek City Times isimli sitede Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi ve altında da şu sözleri vardı!
"Türk muhalefeti: Yunan komutanı Libya'ya giden Türk gemisini ararken haklıydı!" Vay be!
Türkiye'de Atatürkçüsünden muhafazakârına bütün yurtseverler Mavi Vatan müştereğinde buluşmuşken... Deniz hukukuna karşı gelinerek, Türk gemisine yapılan bu yasa dışı operasyona (İrini Harekâtı) karşı herkes sesini yükseltirken Kılıçdaroğlu'nun yaptığı olacak iş mi?
Meğer içeride siyaseti ve kamuoyunu tank palet fabrikası sakızını çiğneyerek kilitlerken dışarıya ne mesajlar gönderiyormuş Kemal Bey.
Türkiye ne yazık ki, iç siyasetteki ayak oyunlarıyla orduyu kışkırtmaya çalışıp dışarıda açılmış fiili cephelerde karşı safları sıklaştıran bir ana muhalefet liderine mahkum.
Kader...
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