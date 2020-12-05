CHP Genel Başkanı- Efendim,ilgili bir şey söyleyecekmisiniz?fabrikasını niye sattılar?- CHP'li gazeteci Barış Yarkadaş, İstanbul İl Başkanınızsöylüyor.- Para lazımsa bize söyleyin,fabrikasını niye satıyorsunuz ki?- CHP'libuna nediyeceksiniz?fabrikasıyla ilgili bilgiler niçin anlatılmıyor?- Milletvekiliniz Ali Mahir Başarır'ın "" sözleriyle ilgili yorumunuz olacak mı?fabrikasını Katar'a peşkeş çekerek devletin ordusuna hakaret etmiş olmuyorlar mı?

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Kılıçdaroğlu'nun siyasi muhataplarına sabır dilerim.Geçen günyine tankpalet sorusuna cevap veriyordu:"Her defasında yalanı yüzüne vurulduğu halde aynı iftiraları tekrarlayan zihniyetten başka ne beklenir?Buradan sana ekmek çıkmaz,boşuna konuşma."

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Dün bakalım Kılıçdaroğlu tank palet fabrikasıyla ilgili bugün ne demiş diye tarama yaparken önüme yabancı basından bir haber düştü.isimli sitede Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmi ve altında da şu sözleri vardı!"Türk muhalefeti:Vay be!Türkiye'de... Deniz hukukunakarşı gelinerek, Türk gemisine yapılan buyasa dışı operasyona () karşıherkes sesini yükseltirken Kılıçdaroğlu'nun yaptığıolacak iş mi?Meğerdışarıya ne mesajlar gönderiyormuşKemal Bey.Türkiye ne yazık ki, iç siyasetteki ayak oyunlarıylamahkum.Kader...