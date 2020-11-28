Sağda solda 2023 için hâlâ aradığı gazı bulamayanbasın yinegibi sallanıyor.uyanıp hayatın durulması,ilan edilmesi için iktidarı sıkıştırıyorlar..., her icraatına ölümüne muhalefet ettikleri hükümetin aldığı kısıtlama kararlarınadiye tezahürat yapıyorlar.de mevcut kısıtlamalarla bile iflahı gevreyen esnafın dükkânına gidip "" diye soruyorlar.Soruyorlar ama cevapları da hazır.gibi "" diye söyleniyorlar.Yeryüzünde kaç devletin böyle bir gücü var? Olanlar bile niçin bu yükümlülüğün altına giremiyorlar? Mevzubahis değil elbette.Nasıl olsa,'inkarakterinenal toplatanların,fazlasına ihtiyacı yok.

***

Kaldı ki pandemi sürecinde açıklanan milyarlık destek paketleriyle nereye kadar yürüneceği anlaşıldı.Eğer, baştaveolmak üzere bazı sektörlereyeni destekler verilecekse, pandemiyüküyle sıkışan her devlet gibiTürkiye'nin de yeni kaynağa ihtiyacıolacak.Bunun da tek yolu, Türkiye'ye dışarıdan yatırımın ve paranın gelmesi.Küresel izolasyon koşullarında üretim yapmak, istihdam sağlamak, sosyal devleti geliştirmek için başka iktisadi çözüm bilen varsa söylesin.Görüyorsunuz işte...geçen gün'yi kabul etti. İki ülke arasındaimzalandı.Yıllardır "diye iktidarı eleştiren muhalefetve yandaş kalemler, bu kez de "" diye kazan kaldırıyorlar.

***

Aklı başında insanlar, Almanya ya da İngiltere gibi ülkelerde Katar sermayesinin ortak olmadığı şirket yok diye anlatmaya çırpınıyor ama inanın nafile.Tamam, Katar'ı, BAE gibi ABD'nin dümen suyundaeden Arap ülkelerinden olmadığı içingörmüyorlar. Ama mesele Katar'dan ibaret değil.ekonomistlerinededirterek yabancı yatırımcılara medya üzerindeniletenlerçok iyi biliyorlar.Vatandaşın ekonomisini, sinirini, moralini bozacak her türlü yasağı savunuyorlar. Ülkede hayatın aksamasının, durmasının kendilerine oy getireceğini hesaplıyorlar.Pandemi nedeniyle tüm dünyanın içine girdiği darboğazdan çıkmamıza yardımcı arayışları, yabancı yatırımcılara, piyasalara güven verecek anlaşmaları, reformları sabote etmeye çalışıyorlar.Hâlâ "" diye umutediyorlar. Evet, kırk yılın başı kendilerineihtiyaç duyulmuş, yine arkamızageçiyorlar.Ne diyelim... Göz göre göre yiyene afiyet olsun.