Kılıçdaroğlu ile Akşener'in buluşmasıyla fiilen 2 ayaklı hale gelen 6'lı masanın diğer etkisiz elemanları hareketlendi. Ahmet Davutoğlu teker teker masanın diğer elemanlarını ziyaret ederken Babacan ise PKK yöneticilerini bile kıskandıracak çıkış yaptı. Babacan, Anayasa'nın 66. maddesinde yer alan "vatandaşlık" tanımından rahatsız olduğunu ve bunu değiştireceğini açıkladı.

CHP'nin 6 okunun ve İyi Parti'nin milliyetçiliğinin içini boşaltan bu açıklamalar çok tartışılacak. CHP'nin ve İyi Parti'nin bu konuda ne düşündüğünü henüz bilmiyorum ama PKK'yı çok mutlu ettiğini söyleyebilirim.

CHP'ye yakın bir gazetecinin, "Kılıçdaroğlu aday olmazsa Babacan'ı öne sürecek" demesi de HDP/PKK'yı mutlu edecek bu açıklamanın rastlantı sonucu yapılmadığını düşündürüyor. İyi Parti ve CHP tabanlarının bu konuya sıcak bakmayacağını, hatta büyük tepki göstereceğini söylemek için sosyolog olmaya gerek yok.

HDP/PKK'ya göz kırpan Babacan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda ümidini hâlâ kesmediğini görüyoruz. Davutoğlu'nun ismi geçmese de sürpriz bir aday adayı olarak hâlâ görüşme trafiğini sürdürüyor.

İşin ilginç yanı, AK Parti tarafından dışlanan bu ikilinin her biri cumhurbaşkanı olacağını düşünüyor. Belli ki hiç aynaya bakmıyorlar.

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2023'TE UKRAYNA-RUSYA SAVAŞI BİTMEYECEK

Rusya-Ukrayna Savaşı hızlanarak sürüyor. Rusya, dalga dalga yaptığı füze ve İHA saldırılarıyla Ukrayna'nın altyapısını bitirme noktasına getirdi. Artık ülkenin yüzde 90'ı elektriksiz. Ukrayna ise Rusya'nın işgali altındaki Donetsk bölgesine düzenlediği füze saldırısında yaklaşık 400 Rus askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı, 63 Rus askerinin öldüğünü duyurdu. Kaç Rus askerinin öldüğünü kesin olarak bilmiyoruz ama bildiğimiz tek bir şey var: Ukrayna'nın ABD desteğiyle yaptığı bu saldırının barışa hiçbir katkısı olmayacak. Hatta bu operasyonun Rusya'nın saldırılarını daha sert bir aşamaya dönüştürebileceğini söyleyebiliriz. Kaybeden yine masum Ukrayna halkı olacak.

Bu arada NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Batı, Ukrayna'ya desteğini uzun vadede sürdürmeye hazır olmalı" dedi. Yani Ukrayna'da savaş yeni başlıyor. NATO ve Batı destekledikçe Ukraynalılar ölüyor ve ülke enkaza dönüşüyor. Her açıdan ibretlik durum.