Türkiye'de 20 yılda altyapıda neler yapıldığını sanırım bilmeyen yoktur. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya çapındaki dev projeleri birer birer hayata geçirirken doğrudan halka dokunan icraatları da hiç unutmadı. Sabit gelirli vatandaşların kronikleşmiş sorunlarına birer birer çözüm bulundu. Tarihin en büyük toplu konut projesi, asgari ücrette rekor artış, kamudaki sözleşmeli personelin kadroya alınması, 3600 ek gösterge düzenlemesi ve son olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar meselesinin çözüme kavuşturulması 2022 yılına damgasını vurdu.

2023'e saatler kala elektrik ve doğalgaz fiyatlarında indirime gidildi. Dünyada büyük bir enerji krizi yaşanırken Türkiye'de böyle bir indirime gidilmesi Reuters haber ajansını bile şaşırttı.

Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023'e, Cumhuriyet'in 100. yılına, yani Türkiye Yüzyılı'na hızlı girdi. Şimdi önümüzde çok önemli bir seçim var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti iktidarına yönelik algıyı birkaç ay içerisinde tersine çevirirken, muhalefet darmadağın bir görüntü vermeye devam ediyor. 6'lı masanın adayı henüz belli olmadığı gibi birden fazla adayın çıkacağı yönünde inanılmaz bir bilgi kirliliği var.

Erdoğan'ın liderliğindeki Cumhur İttifakı'nın ise toplumun sorunlarını çözdükçe motivasyonu daha da yükseliyor. Bu hız seçimlere kadar devam edecek gibi görünüyor.

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UKRAYNA HALKI YENİ YILDA DA UMUTSUZ



ABD'nin ve AB'nin tahrikleriyle Rusya'yı kışkırtarak büyük bir maceraya atılan Ukrayna, yeni yıla savaşın gölgesinde girdi. Zelensky sosyal medya hesabından bir görüntülü paylaşımda bulunarak Rusya'ya karşı savaşın 2023 yılında da süreceğini ilan etti. Kiev'de yılbaşı kutlamaları yapılmadı. Sokağa çıkma yasağı yılbaşı gecesi de uygulandı. Şehrin meydanına dikilen noel ağacı şehirde elektirik olmadığı için jeneratörle aydınlatıldı. Şehrin tamamı yeni yıla karanlıkta ve umutsuz girdi. Uzmanlar nükleer savaş ihtimalinin hala masada olduğunu söylüyor. Ukrayna'nın içine düştüğü durumun, ABD'nin gazı ile Türkiye'yi tahrik eden Yunanistan'a ders olacağını düşünüyorum.

Dünyanın her şehri yeni yıla Kiev gibi karanlıkta girmedi. Birçok şehirde ışıl ışıl görüntüler vardı. Bunlardan en dikkat çekici olanı Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yaşandı. 2 milyon insan ellerinde mumlarla denize koşması ile görkemli görüntüler oluştu.