ABD’den beslenenlerin sonu

Suriye ve Irak'taki PKK hedeflerine hava operasyonu devam ederken kamuoyunun en büyük merak konusu kara operasyonunun ne zaman olacağı. Türkiye, Suriye'deki PKK'nın faydalandığı petrol tesislerini vururken bu duruma en şiddetli tepki Amerika'dan geliyor.

Güvenlik uzmanlarına göre kara harekâtı için en büyük risk ise Türk askeri ile ABD askerinin karşı karşıya gelmesi. Zira bölgedeki PKK unsurlarını gerek maddi gerek manevi olarak Amerika'nın desteklediği herkesin bildiği bir konu. Tabii Amerika'nın kullandığı bir vekâlet veya terör unsuruna vurunca ses diğerinden geliyor.



YUNANİSTAN ATEŞLE OYNUYOR

Yunanistan, Girit'in güneyindeki sismik araştırma sahasını genişletmeyi planladığını duyurdu. Kathimerini gazetesinin haberine göre, ABD'li Chevron firması yetkilileri, Atina'ya gelerek konuya ilişkin temaslarda bulundu. Hükümet kaynaklarına göre, araştırma sahasının genişletilmesi amacıyla yakın tarihte yeni bir Navtex yayımlanacak.

Türkiye'nin Yunanistan'ın egemenlik haklarını ihlal etmesi durumunda Atina hükümetinin karşılık vereceğini ileri süren Yunan sözcü, "Müsamaha göstermeyeceğiz" dedi. Türkiye'nin "ateş çemberi içinde olduğu" bir deyim olmanın ötesinde bir gerçek. Ancak bu ateşin büyük kısmını Amerika'nın yaktığını da hiç unutmamalıyız.



AVRUPA'DA BÜYÜK ÇATLAK

ABD'nin ateşe verdiği tek yer bizim bölge değil. Amerika'nın nimetlerinden Avrupa da nasibini almaya başladı. ABD'nin zorlamasıyla Rusya'ya ambargo koyan Avrupa, enerji krizi içinde boğuluyor. Bu sebeple 27 ülkenin enerji bakanları dün acil olarak toplandı ve AB Komisyonu'nun Rus petrolüne ve gazına üst sınır teklifini değerlendirdi.

AB'nin tavan fiyat teklifi, daha ucuza gaz talep eden ülkeler (Yunanistan, İspanya, Belçika, Fransa ve Polonya) ile Almanya ve Hollanda gibi belirli bir seviyenin üzerinde gaz alımının engellenmesinin kötü olacağını iddia eden ülkeler arasında büyük çatlak yarattı.

Bütün bu gelişmelerden Ukrayna'da çamura saplananın Rusya değil Avrupa olduğu gerçeği ortaya çıkıyor. Ne geri ne ileri adım atabiliyorlar. Tam manasıyla bataklığa düşmüş durumdalar. Ne yazık ki birçoğu, kendilerini bu bataklığa itenin Amerika olduğunun henüz farkında değil.

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