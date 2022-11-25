Pençe-Kılıç Harekâtı havadan devam ederken Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere yönelik kara harekâtı için de hazırlıklar devam ediyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kara harekâtının uygun bir zamanda yapılacağını söyledi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü. Daha önce de belirttiğimiz gibi Rusya ve ABD, Pençe-Kılıç Harekâtı'nda hava sahasını fiilen Türkiye'ye açtı. Bütün bunlar yaşanırken Mazlum Kobani kod adlı teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin, bir Amerikan dergisine röportaj verdi. Daha önce ABD Başkanı Joe Biden'dan güvence aldığını belirten terörist, ABD'nin Türkiye'nin harekâtını önlemek için yeterince çaba göstermediğini söyledi. Bununla da kalmadı, ABD'yi DEAŞ üzerinden tehdit etti.

ABD'ye benzer eleştiriler Zelenski tarafından da seslendiriliyor. 100 milyar dolara yakın yardım alan Zelenski bunu yeterli bulmuyor. Aynı 5 bin TIR ve milyarlarca dolar yardım alan PKK'nın bunları yeterli bulmadığı gibi.

Ancak ABD'nin diğer ülkelere ve özellikle Ukrayna'ya yaptığı askeri yardımlar mercek altına alındı. "Batan kripto para borsası (FTX) vasıtasıyla hem Ukrayna'daki rejime hem de Amerikan siyasetçilerine rüşvet dağıtıldığı" ABD'nin gündemde. Yani Ukrayna'ya yapılan yardımların az bir kısmı savaşa giderken büyük kısmı Ukraynalı ve Amerikalı siyasetçiler tarafından paylaşılıyormuş. Bu saatten sonra ABD yönetimi istese de o yardımları kolay yapamayabilir. Yani Mazlum Kobani kod adlı terörist panik olmakta haklı. Yol bitti.

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ENFLASYON CANAVARIYLA MÜCADELE



Trafik cezalarına müthiş zamlar geldi. Bundan sonra herkes araba kullanırken çok daha dikkatli olmalı. Yeni tarifeye göre, kırmızı ışıkta geçmenin cezası 427 liradan 952 liraya yükseltilecek. Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası 3 bin 674 lirayken 2023 yılından itibaren 8 bin 190 TL olacak. Alkollü araç kullanmanın (ilk yakalanma) cezası 1823 liradan 4 bin 64 liraya yükseldi. Ancak bir iyi haber Merkez Bankası'ndan geldi. Merkez Bankası, politika faizini 1.5 puan indirimle yüzde 9'a düşürdü. Faiz iki yıl sonra tek haneye inerken Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 362 milyon dolar arttı ve 122 milyar 885 milyon dolarla yılın en yüksek seviyesine çıktı.

Ekonomik gelişmeler 2023 seçimlerinin belirleyici faktörü olacak. Halkın gözü kulağı enflasyonda. Hükümet bütün motivasyonuyla tüketici enflasyonunu düşürmeye yoğunlaşmış durumda. Zincir marketlere yönelik yaptırımların tartışılmaya açılması da bu konunun ne kadar ciddiye alındığının göstergesi. Küresel bir mesele ve hükümetin işi kolay değil. Meselenin taraflarıyla konuşup marketler sorununa kalıcı bir çözüm bulunmadan halkın enflasyonu gündemimizden düşecek gibi görünmüyor.