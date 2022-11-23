Türkiye'nin Pençe-Kılıç Hava Harekâtı'ndan sonra gelmesi kaçınılmaz şekilde beklenen kara harekâtına ABD'den tepki geldi. ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, "Irak'ta, ülkenin egemenliğini ihlal eden herhangi bir koordinasyonsuz askeri harekâta karşı çıkmaya devam ediyoruz" dedi.

Terör ve teröristler vurulunca sesin ABD'den çıkması artık çok olağan karşılanan bir durum halini aldı. Ancak burada kaçırdığımız bir durum daha var. Türkiye'nin hava harekâtı başlattığı sıralarda İran da kendi PKK'sına yani PEJAK'a benzer operasyonlar yaptı ve komuta merkezlerini vurdu.

Yani ilk defa hem Türkiye hem de İran, Amerika'ya eşzamanlı olarak "Bölgeden git" diyor. Kremlin'den yapılan açıklamada ise, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyor ve saygı duyuyoruz. Tarafları durumun kötüleşmesine yönelik adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Zaten hedefler vurulurken Suriye'deki Rusya hava sahasının kullanıldığı da biliniyor. Yani Amerika'ya "Bölgeden git" diyenler arasında Rusya da var. Bunun yanında bölgedeki dengelerin değişmesinin bir numaralı göstergesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri dahil olmak üzere, Suudi Arabistan, İsrail ve son olarak Mısır'la Türkiye'nin ilişkilerini normalleştirmesidir. Zaten bu ülkelerin hepsi bir şekilde ABD'ye karşı direnmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sisi ile el sıkışmasına Devlet Bahçeli'den destek geldi ve "Türkiye, Esad'la da diyalog kurmalıdır" dedi. Hızla değişen dünya dengelerini görmeyenler de bu konuyu ağızlarına sakız yapmaya devam ediyor.

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BORSA YATIRIMCISI KILIÇDAROĞLU'NU TAKMADI



Geçen cuma günü CHP Lideri Kılıçdaroğlu çok şaşırtan bir çıkış yaparak "Borsadan paranızı çekin" şeklinde bir sosyal medya paylaşımında bulunmuştu. Kılıçdaroğlu'nun bu paylaşımlarında hem manipülasyon hem de spekülasyon vardı. Bu da açık bir şekilde suçtu ama Kılıçdaroğlu'nun cezasını yargıdan önce halk verdi.

Zira, Kılıçdaroğlu'nun cuma günü yaptığı bu borsa spekülasyonundan sonra pazartesi günü İstanbul Borsası'nın tabandan açılacağı düşünülüyordu. Şaka değil, koskoca ana muhalefet lideri, "Borsadan paranızı çekin" demişti. Fakat ne oldu? BİST endeksi pazartesi gününü yüzde 1'e yakın artıda kapattı. Salı günü de endeks yüzde 5 arttı.

Anlayacağınız Kılıçdaroğlu'nu borsa yatırımcısı bile takmadı ve onu inandırıcı bulmadı. Eğer borsadaki yatırımcı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kırıntı kadar ciddiye alsaydı borsa çökmüştü.

Yatırımcı, Türkiye ekonomisine ve şirketlerine güveniyor, Kılıçdaroğlu'nun dediklerini ciddiye almıyor. Kılıçdaroğlu'nun skandal açıklamalarıyla hem borsaya olan güveni hem de BİST endeksinin gücünü test etmiş olduk.