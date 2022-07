Misafirperver Türkiye’ye BM’den teşekkür

Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, dünyanın en fazla sayıda mülteci barındıran ülkesi olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti. 3.7 milyon mülteciyi ağırlayan Türkiye, aynı zamanda Suriye'nin kuzeyinde bulunan 4.1 milyon mülteciye de yardım ediyor.

Türkiye'de bu kadar mülteci olmasının iki sebebi var. Birincisi, etrafımız "ateş çemberi"yle çevrili. Bunun bir deyim değil gerçek olduğunu artık yaşayarak görüyoruz. Canını kurtarmaya çalışan buraya koşuyor. İkincisi ise etraftaki ülkelere baktığımız zaman Türkiye hakikaten bir "mücevher gibi parlıyor".

İnsanların gerek canını kurtarmak gerekse cazip buldukları için Türkiye'yi tercih ediyor olmaları aslında gurur verici bir durum. Burada yapmamız gereken şey, Batı'daki kapımızı da mültecilere olabildiğince açmak. Yani canını kurtarmak isteyene tabii ki Doğu'daki kapımızı açacağız, fakat Batı'ya doğru gitmek isteyeni de kesinlikle durdurmamalıyız.



RUSYA'NIN NEFES BORUSUYUZ

Bir ankete göre, ülkesi dışında başka yere yerleşmeyi düşünen Rusların en fazla tercih ettikleri ülke Türkiye imiş. Türkiye'ye yerleşmeyi düşünen Ruslar, Türk vatandaşı olmayı da istiyorlarmış. Türkiye gerçekten Rusya'nın nefes borusu haline geldi. Hem "bireysel" hem de "ticari" olarak Rusya'dan Türkiye'ye müthiş bir rağbet var

Gidecek güvenli liman arayan Rus sermayesine Türkiye'yi daha da cazip hale getirecek formüller üretmeliyiz. Zira Rusya'ya konulan ambargolar, yükselen petrol fiyatları nedeniyle bu ülkenin gelirlerini katlayarak artırdı. Rusya çok büyük cari fazla vermeye başladı ve Ruslar paralarını yatıracak güvenli yerler arıyorlar.

Bu arada Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika Cumhuriyeti yani "BRICS" ülkeleri, "yeni bir para birimi" ve "swift sistemi" üzerinde anlaştılar. Bunlara İran gibi bazı ülkelerin de katılacağı söyleniyor. Bu yeni para birimi de "ender metal bazlı" olacak. Yani dolar gibi karşılıksız olmayacak. Anlayacağınız her kriz, çözümünü de yanında getiriyor. Bu vesileyle belki de dolar hegemonyasından dünya kurtulur.



AVRUPA BUNLARA MÜSTAHAK

Rusya'ya ambargo koyan ve Putin'in doğalgaz tehditleriyle paniğe kapılan Almanya'da kriz büyüyor. Berlin'de karartma başladı. Opera binası dahil bütün kamu binalarında geceleri ışıklar söndürülüyor. Ayrıca jimnastik salonlarında sıcak duş yapmak yasaklandı. Avrupa, Ukrayna'ya yardım etmek için tarihinin en büyük krizine girerken, Zelenski de karısıyla birlikte bir moda dergisine poz verdi. Ne diyelim ki? Hepsi birbirine müstahak.

Avrupa'daki akıl tutulması tabii ki Yunanistan'ı da derinden etkiliyor. Miçotakis saçmalamaya devam ediyor ve Türkiye'nin her an Yunanistan'a saldırmak üzere olduğunu söylüyor. Belli ki küreselcilerin tetikçiliği konusunda Zelenski'ye hayranlık besliyor ve onunla yarışıyor

