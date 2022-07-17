Kılıçdaroğlu neden FETÖ diyemiyor?

15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde Kılıçdaroğlu yine şimşekleri üstüne çekmeyi becerdi. Sosyal medyadan yaptığı 15 Temmuz paylaşımında FETÖ kelimesini kullanmaktan özenle kaçınan Kılıçdaroğlu kafaları iyice karıştırdı. FETÖ'cülerle birlikte "kontrolü darbe" yalanını sık sık dillendiren Kılıçdaroğlu şimdi farklı bir yöntem deniyor.

Darbecilerden çok iktidarı suçlu bulan bir mesaj yayınlayan Kılıçdaroğlu'na AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten çok sert tepki geldi. Çelik, "FETÖ'yü gücendirmeyecek şekilde yazdı, 'milletimize kasteden hain terör örgütü'nün ismini zikredemedi. Öyle anlaşılıyor ki tankların yol vermesiyle darbe girişimini televizyon başında seyreden Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz direnişini itibarsızlaştırmak için yeni yollar arıyor" dedi.

Ömer Çelik çok haklı. HDP'yi gücendirmemek için PKK söyleminden uzak duran Kılıçdaroğlu, anlaşılan seçimler yaklaşırken FETÖ'ye daha fazla göz kırpacak. Ben, Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışlarını, altılı masanın Erdoğan nefreti yarışında depar atmak olarak yorumluyorum.



BİDEN-SELMAN GERGİNLİĞİ

İsrail'i ve Gazze'yi ziyaret ettikten sonra Suudi Arabistan'a geçen Amerikan Başkanı Biden, Cidde Havaalanı'nda ne kral ne de veliaht prens tarafından karşılandı. Halbuki eski Başkan Trump, Suudi Arabistan'a gittiğinde ikisi tarafından da kırmızı halılarla karşılanmıştı. Görüldüğü gibi Veliaht Prens Selman ile Amerikan Başkanı Biden arasında kıyasıya bir negatif imaj yarışı var. Biri cinayetle suçlanırken diğerinin akli melekeleri sorgulanıyor.

Biden, görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısında Veliaht Prens Selman'a, "Kaşıkçı cinayetinden siz sorumlusunuz" dediğini söyledi. Selman ise bu cinayetle kendisinin doğrudan ilişkisi olmadığını açıkladı. Bütün bunlardan bizim anlayacağımız ise şu: Biden'ın petrol talebi Suudlar tarafından olumlu karşılanmadı. Dahası, belli ki bu toplantılar gerilimli geçti.

Bu arada Amerika'da Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden dalga konusu oldu. 2024 seçimlerinde Joe Biden'ın yerine oğlu Hunter Biden'ın aday olması gerektiği söyleniyor. Gerekçe olarak da her şeyi zaten ayyuka çıktığı için artık şantaj yapılamayacak bir karakter olduğunun altı çiziliyor. Anlayacağınız, Biden ailesinin ABD'deki imajı yerle bir olmuş durumda.



ŞİMDİ DE İKLİM KRİZİ

Avrupa yüzyılın en sıcak yazını yaşıyor. Portekiz ve Fransa'da yangınlar ürkütüyor. Güney Amerika'da ise son yılların en soğuk kışı yaşanmakta. Arjantin ile Şili arasındaki yol donduğu için iki ülke arasındaki iletişim durdu. İnsan kaynaklı felaketler ile doğa kaynaklı felaketlerin yarıştığı bir dönem yaşıyoruz. Bunlar yetmezmiş gibi bir de bu kış Avrupa'yı bekleyen bir enerji krizi var. Avrupa ise hâlâ Rusya ambargosunu ağırlaştıracak yöntemler aramakla meşgul. Dünyanın barışa her zamankinden daha çok ihtiyacı var ama ne yazık ki yakın gelecekte bu görünmüyor.

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