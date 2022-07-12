Altılı masa için tavsiyeler

Türk siyasetinde eksik olan şey, iktidara alternatif üretecek bir muhalefetin yokluğudur. Dikkatle izlediğimiz kadarıyla 6 kişinin etrafında toplandığı yuvarlak masa, siyaseten hiçbir şey ifade etmiyor.

Bu masanın bir anlam kazanması için çözüm önerim var: "Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'ye kazandırdığı eserler bir liste halinde çıkarılmalı, bunların maketi yapılmalı."

Aklıma gelenler şunlar: Osmangazi Köprüsü, Çanakkale Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray ve Avrasya Tüneli gibi denizaltı geçitleri, yeni havalimanları, şehir hastaneleri, adalet sarayları, hızlı trenler, otoyollar, fabrikalar, savunma sanayiindeki yerli ürünler, santraller, barajlar.

Tabii bu listeyi daha çok uzatmak mümkün.



SOMUT PROJELER GEREKİYOR

Bütün bunların birer maketleri yapılmalı ve 6'lı yuvarlak masanın üzerine konulmalı.

Ayrıca Tayyip Erdoğan'ın diyalog kurduğu ve mücadele ettiği tüm dünya liderlerinin birer fotoğrafları da çerçevelenip masaya konulmalı.

Ve sonra da bu 6 kişi masanın etrafında oturdukları zaman bu eserlerin benzerini kimin yapabileceğini serbestçe ve kamuoyu önünde tartışmalı. Hiç olmazsa bu zamana kadar yapılanların onda birini kendine hedef seçip "Ben bu kadarını ancak yapabilirim" diyenler cumhurbaşkanlığı aday adaylığı için ön plana çıkmalı.

Çünkü şu anda yuvarlak masanın aradığı başkan adayı hiçbir şey ifade etmiyor. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu, "Ben geçmişte SSK Genel Müdürü oldum ve kurum battı" diyerek cumhurbaşkanı adayı olduğu takdirde Erdoğan'ı geçebilir mi?

Demek istediğim çok açık: Türkiye'de siyasi muhalefet mutlaka iktidara alternatif projelerin ve çözümlerin sahibi olmalıdır. Yoksa bir adamı bu masadan alıp başka bir masanın başına geçirmek marifet değildir.

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