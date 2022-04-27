Kılıçdaroğlu yerinde duramıyor

CHP Genel Merkezi'nin bütün projelerinin oluşturulduğu 14. kattan gelen yeni haberler var.



YENİ YÖNTEMLER ARIYOR

Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu, elektrik kesintisi üzerinde siyaset yapmanın geleceği olmadığına karar vermiş ve yeni yöntemler aramaya başlamış.

Bir söylentiye göre Kılıçdaroğlu, masadaki arkadaşlarıyla İstanbul'daki üçüncü boğaz köprüsüne gelecek ve para vermemek için karşıya yüzerek geçecekmiş.

Bir başka söylentiye göre de eğer nefesini tutmayı başarırsa Yenikapı'dan Üsküdar'a deniz altından gitmeye çalışacakmış.



TÜRKİYE'Yİ SABOTE EDİYOR

Şaka bir yana, muhalefetin siyaset üretememesi, sürekli gündemi ve Türkiye'yi sabote etme çabası iyice tatsız bir hâl almaya başladı.

Bu konuları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis'teki grup konuşmasında gündeme taşıdı.

6'lı masa için de çok ağır konuştu ve "Zillet ittifakı, Türk milletinin ekmeğini yese de gâvurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Kimin adına siyaset yaptıklarını bilmeyen yok" dedi.



TWİTTER GÜNDEMİ DEĞİŞTİRDİ

Twitter'ın 43 milyar dolar bedelle Elon Musk'a satışı sonuçlanmak üzere. Bu gelişmenin Trump'ın 2016'da başkan seçilmesinden beri yaşanan en önemli siyasi olay olduğu söyleniyor.

Amerika'da aşırı sol elitlerin kontrolünde olan gündem artık değişeceğe benziyor.



ATEŞKES ÇOK UZAKTA

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Ankara'dan sonra Moskova'ya giderek Putin'le buluştu. Ancak edinilen izlenimlere göre Putin'in savaşı hedefine ulaşmadan durdurmak gibi bir niyeti yokmuş ve ne yazık ki ateşkes ihtimali yakın gelecekte görünmüyormuş.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, Türkiye'ye, Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmeleri hızlandırması talebiyle gelmişti.

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