Hayat pahalılığı dünyayı ve Türkiye’yi yoruyor

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de siyasetin acı gerçeği olan enflasyon, şu anda AK Parti iktidarının en büyük sorunudur. Kimse şimdi devasa hizmetlere, yollara, köprülere, geçitlere, hızlı trenlere ve yenilenen altyapıya bakmıyor. Bunlar sanki hep varmış gibi algılanıyor.

Yapılan hizmetlerin hepsi bir anda unutuluyor. Geniş kitleler, 20 yılda yapılan devasa hizmetleri en azından bugün için çok önemsemiyor. Bütün dikkatini, "Hayat ne zaman ucuzlayacak?" sorusuna yoğunlaştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu ihracattır" diyor ama sokaktaki vatandaş, ihracat rakamları, ekonomik politikalar, cari açık, yatırım, büyümeden ziyade son tahlilde kendi ekonomisine bakar.



ASGARİ ÜCRET MÜJDESİ

Allah'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrette rekor bir artışın yapılacağının müjdesini verdi. Asgari ücret müjdesi çok önemli. Bu dar gelirli vatandaşın içini biraz olsun ferahlattı.

Bilelim ki dünyada ve Türkiye'de ciddi bir pahalılık sorunu var. Kısa vadede dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan bu hayat pahalılığı nasıl önlenecek, yaşayarak göreceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni ekonomik modelde kararlı görünüyor. Bu ekonomik modelin, döviz kurlarında ve enflasyonda düşüş getireceğine inanıyor. Ekonomi konularında karamsar olan vatandaşa bu kararlılık iyi anlatılmalı.

Enflasyonla mücadele, ekonomik yönetimin devamlılığına ve istikrarına da bağlıdır. Görüyorum ki bu noktada Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm dikkatini hayat pahalılığı üzerine yoğunlaştırmış durumda. Çünkü Türkiye'deki enflasyon da, döviz kurları da, hayat pahalılığı da sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsi meselesi değildir.



SÜREÇ İYİ DEĞERLENDİRİLMELİ

Muhalefetiyle, iktidarıyla ülkemizi de etkisi altına alan bu küresel sorun hepimizin meselesi.

Ekonomiye yeni bir güven ortamının hâkim olması için gereken her adım atılmalı ve atılmaya başlandığını da düşünüyorum. Pandemi dönemi sadece sağlığımızı değil ekonomimizi de etkiledi. Küresel güçlerin, bu karanlık dönemi siyasi operasyonlara dönüştürmesine izin verilmemeli.

Bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir kez daha büyük bir görev düşüyor. 2023 seçimlerine geri sayım başladı. Bu süreç iyi değerlendirilmeli.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın