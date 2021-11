Aklımızı başımıza toplayalım

Alıştığımız zamanlarda zengin portresi çok farklıydı. Vehbi Koç gibi, Sakıp Sabancı gibi bizim zenginlerimiz vardı. Amerika'da da Rockefeller'ları falan görürdük. Bunlar büyük yatırımlar yapar, fabrikalar kurar ve büyük istihdam yaratırlardı. Şimdiki zenginler çok farklı. Şu Bill Gates herhalde hepimizin kafasını karıştırıyor. Mesela acaba Türkiye'den niye bu kadar büyük arazi almak istiyor? Veya dünya uyurken bu adam Kovid salgınını nasıl haber alıp açıkladı? Dün de Bill Gates Vakfı devlet adamlarına musallat olacak öldürücü hastalıklardan söz etmiş. Buna göre aşı çalışmalarına hız verilmeliymiş.

Bir başka zengin Jeff Bezos ortada duran bir işi yani perakendeciliği trilyon Dolarlık servete döndürdü. Adı Elon Musk olan bir başkası da elektronik otomobili mi yoksa Bitcoin'i mi pazarlıyor bilemiyoruz.

Böyle bir dünyada galiba fakir olmak zengin olmaktan daha az riskli. Çünkü salgın hastalık gelecekse bunun sorumlusu asla yoksullar olmuyor. Bu yeni zenginler ilaç fabrikalarını da satın alıyorlar, zaten yayın organları ellerinde ve insanların hastalıkları üzerinden spekülasyon yapıyorlar. Basit şekilde tedavi edilecek hastalıklara milyarlarca dolarlık aşılarla, ilaçlarla el koyuyorlar.

Türkiye bu konularda tabii ki çok deneyimli değil. Örneğin dışarıdan gelen ne varsa çok fazla araştırılmadan içeriye yansıtılıyor. Bütün dünyada aklı başında insanların tartıştıkları konulara bir anda oldu bitti deniliyor. Acaba çocuklara aşı yapılmalı mı? Acaba kalp, kanser hastalığı olanlara aşı yapılmalı mı? Acaba açık havada maske olmalı mı?

Bu gibi konular günlük açıklamalarla topluma tebliğ ediliyor. Ve kimse Türkiye'nin aşı satın almak için yabancı şirketlere ne kadar para ödediğini bilmiyor.

Galiba eskiden her şeyi daha iyi biliyorduk. Veya her şeyin farkındaydık. İnsanlar güzel güzel hastalanır, güzel güzel ölürlerdi. Ölüm rakamları sağlık politikasının araçları olarak kullanılmazdı. Kalp krizinden, gripten, kazadan ölen insanların ölüm nedenleri aynı kaba atılıp istismar edilmezdi.

Dilerim önümüzdeki dönemde hayatımız daha berrak, daha şeffaf olacak. Dışarıda birilerinin pompaladığı yalan yanlış her bilgi, resmi tutumun dayanağı olmayacak. Açıkçası müspet ilme ve aydınlık beyinlere ihtiyacımız çok fazla.

