Kaset komplolarına en meraklı örgüt olan FETÖ, Baykal’ı böyle devirmemiş miydi?

Bunca karışık olayın sahnelendiği ve dünyanın büyük ülkelerinin isimlerinin karanlık ilişkilerle birlikte anıldığı bir dönemde, kamuoyu odaklarının açıkçası anlamsız içerikli kasetlere takılması, kimseyi şaşırtmıyor. Çünkü kamuoyunu oluşturan odaklardan bazıları, bu tür kasetlerle zaman zaman ülke siyasetine şekil vermişlerdir.



Baykal'a darbe

Örneğin, FETÖ Türkiye'nin en eski ve yerleşik partisi olan CHP'nin yönetimini bir kaset komplosuyla değiştirmedi mi? O dönemde Deniz Baykal'ın kasetleri de rekor düzeyde izlenmemiş miydi? Ve şu andaki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ilk anda kasetlerle bu göreve gelmeyi reddederken, kısa sürede Deniz Baykal'ın yerine genel başkan olmayı kabullenmemiş miydi? Aynı şekilde bir diğer FETÖ kaset komplosuyla MHP'nin yönetim kadrosu da saldırıya uğramamış mıydı?



İngiltere ve kasetler

Yani kamuoyunun işini gücünü bırakıp kasetlere takılması ve siyasetin bu çeşit kasetlerle yönlendirilmesi çok sık rastlanan bir durumdur. Bu tür komploların mimarı bizde FETÖ'dür. Mesela, İngiltere'deki kaset olayını ise BBC'nin planladığı iddia ediliyor. Buna göre sahte belgelerle Prens Charles'ın eşi Diana, BBC'ye skandal içerikli bir demeç vermeyi kabul etmiştir. Bu demeçle Diana hem eşinin evlilik dışı ilişkisini hem de kendi ilişkisini açıklamıştır. Bu kaset olayı İngiltere'de kraliyet rejimine karşı bir sabotaj olarak niteleniyor. Oğulları da bu demeçle Diana'nın ölüme sürüklendiğini iddia ediyor.



İçi boştur

Bizdeki son kaset komplosu, hem MHP Genel Başkanı Bahçeli hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından boşluğa itildi. Yani bu kasetle bir şeyler planlandıysa bile, bu planlar havada kaldı ve kasetler sadece gevezelere malzeme oldu. Gerisi laf ü güzaftır.

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