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Haberler Mehmet Barlas Yeni koronavirüs, 18 mutasyonun birleşiminden oluşan öldürücü bir tür
MEHMET BARLAS
Yeni koronavirüs, 18 mutasyonun birleşiminden oluşan öldürücü bir tür

Yeni koronavirüs, 18 mutasyonun birleşiminden oluşan öldürücü bir tür

09.04.2021, Cuma
Hayat zorlaşıyor, bu kesin bir durum. Ama hasta olmamak da eskisinden daha zor. Daha doğrusu eğer yazılıp konuşulan koronavirüs hastalığına tutulmak istemiyorsanız, bu adeta imkânsız hale geliyor. Çünkü Brezilya'da 18 mutasyonunun birleşiminden oluşan yeni bir tür tespit edilmiş...

340 bin ölüm
Nüfusu 210 milyonu aşan Brezilya, ABD'nin ardından Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Brezilya, ülkenin Amazonas eyaletinde ortaya çıktığı düşünülen Kovid- 19'un daha bulaşıcı türü P1'in yayılması nedeniyle zor günlerden geçiyor. 3 bin 829 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkedeki toplam ölü sayısı 340 bin 776'ya, 92 bin 625 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 13 milyon 193 bin 205'e yükseldi.

Garip mutasyonlar
Belo Horizonte şehrindeki Minas Gerais Federal Üniversitesi (UFMG) ve Pardini Grubu Araştırma ve Geliştirme Sektörü uzmanları, Rio de Janeiro Federal Üniversitesi işbirliğinde, Kovid- 19'un 18 mutasyonun birleşiminden oluşan türüne rastladı. Söz konusu türün potansiyel olarak tehlikeli olduğunu belirten uzmanlar, bu türdeki daha önce tanımlanmamış 18 mutasyonun içinde Brezilya'nın Amazonas eyaletinde ortaya çıkan P1, Rio de Janeiro'da ortaya çıkan P2, İngiltere'de ortaya çıkan B.1.1.7 ve Güney Afrika'da ortaya çıkan B.1.1.351 türleriyle benzer özellikler gösteren mutasyonların bulunduğunu ifade etti.

Ölümler artıyor
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, zirvenin görüldüğü mart, nisan, mayıs aylarında, yani başlangıçta 3 kişiden 1'inin hayatını kaybettiği pandemide, ikinci dalgada yani ekim, kasım, aralık aylarında bu rakamın 3 kişiden 2'ye yükseldiğini belirtti. Totalde yoğun bakıma yatan hastaların yüzde 55-59 arasında ölüm oranı olduğunun altını çizen Cinel, "3. dalga çok daha yüksek rakamlarla karşımıza çıkacak. Günlük yeni vaka sayısı 50 bine dayandı. Günde 500 kişiyi kaybedeceğimiz günler yakın" ifadesini kullandı.

Yoğun bakımda yoğunluk
"Yoğun bakımlarımızda yerimiz var ama vaka sayısının gidişi, artışı sürdürülebilir değil" diyen Prof. Dr. İsmail Cinel, şunları söyledi: "Yoğun bakım ölüm oranlarında artış olacak. Aşılamada 65 yaş üstünü korumayı başardık. Virüs yeni silahlar geliştirdi. Yaş ortalaması 77'lerden 58'lere düştü. Şu anda gözlemlediğimiz hastalar, çok daha erken yoğun bakıma ihtiyaç duyuyorlar."
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