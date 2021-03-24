Erdoğan’ın bugün yapacağı konuşma, 2023’e kadar olan gündemi belirleyecek

Bugünkü AK Parti 7'nci Büyük Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı konuşma, Türkiye'nin 2023'e kadar olan siyasi gündemini belirleyecektir. Cumhurbaşkanı bu konuşmasında hem bundan sonra atılacak adımları, hem tasarlanan reform çalışmalarında gelinen noktayı hem de yönetim kadrolarına ilişkin değişiklik söylentilerini ele alacaktır.



Mahir Ünal konuştu

Bu arada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusunu da yanıtladı. Partideki değişimin başka yerlerde de devam edeceğine işaret eden Ünal, "Cumhurbaşkanımız yeni bir düzenleme yapacaktır. Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı. Ünal, "Seçilecek kadrolar Türkiye'yi 2023'e taşıyacak. Karşımızdaki muhalefet girdiği hiçbir seçimi kazanamamış. Adeta ruh sağlığı bozulmuş bir muhalefet" dedi.

Mahir Ünal'ın NTV kanalında yaptığı açıklamalar, Cumhurbaşkanı'nın gündemine de ışık tutuyordu. Önemli noktalar şöyleydi:



İstanbul Sözleşmesi ve ötesi

- Gündemin bir maddesi İstanbul Sözleşmesi'dir. Üçüncü cinsiyeti dayatan sözleşmeden çekilme kararının nedenlerini anlatan Ünal, AK Parti'nin yeni bir metin üzerinde çalıştığını duyurdu.

- Ünal, HDP'ye kapatma davasına ilişkin de konuştu. Terörle arasına mesafe koyamayan partiler hakkında hukukun harekete geçmesinin doğal olduğunu söyleyen Ünal, "Kararı siyaset değil yargı verecek" dedi.

Mahir Ünal, "İstanbul Sözleşmesi'ni dün neden imzaladınız da bugün çıktınız?" sorusuna şu cevabı verdi:



Yeni bir metin

"İstanbul Sözleşmesi geçtiğimiz 9 yıl içerisinde bağlamından koptu. Asli görevini yerine getirmesi gereken hususlar dışında bütün dünyada maalesef üçüncü cinsiyeti dayatmanın aparatı haline geldi. AK Parti yeni bir metin üzerinde çalışıyor. Türkiye'nin hukuk sistemi bunu gerçekleştirebilecek güçte. Türkiye'nin kendi insanını, kadına karşı şiddeti, çocuk istismarını, çocuğa yönelik şiddeti, sadece çocuk değil bütün canlılara, Türkiye'nin hukuk sistemi bütün hepsini korumak dirayetine sahiptir."

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